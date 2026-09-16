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VIDEO Cum s-a făcut mobilizarea pentru protestul violent din Piața Victoriei. Rețelele sociale au fost inundate de mesaje

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Violențe în Piața Victoriei. Foto: Profimedia Images
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Înainte de protestul violent de marți din Piața Victoriei, rețelele sociale, în special TikTok, au fost inundate de mesaje de mobilizare. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă, dar nu pentru cauza ciobanilor și reluarea exporturilor de carne de oaie, ci din diverse alte motive. Îndemnul - creat cu AI sau prin mesaje transmise de internauți care s-au filmat chemând lumea la protest. Și aceste mesaje au curs cu câteva zile chiar înainte de 15 septembrie. În unele clipuri, cei care s-au filmat avertizau că protestele vor fi violente.

Clip TikTok: „Păi dacă nu este toată țara în stradă, cel puțin 2 milioane de oameni... Păi la bulgari, numai când au dat știrea la televizor că guvernul are de gând să mărească taxele, au ieșit 1,5 milioane și au schimbat guvernul a doua zi.”

Clip TikTok: „Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumirile.”

Clip TikTok, Adi Minune: „Pentru 22 de milioane de locuitori sau cât mai suntem, 19 milioane de locuitori... să vorbești decât tu și eu și să ne ia din casă... Mie mi s-a trimis scrisoare de la Casa Poporului că vrea să mă ia, să mă ducă cum ne-a dus Antonescu. A zis că mă duce în diaspora. Jur! Am făcut conferință de presă... Oricum nu se schimbă nimic. E doar o părere de-a ta”.

Clip TikTok: „Ajunge! Până aici! Poporul român trebuie să acționeze acum. Mâine, pe 15 septembrie, toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.”

Clip TikTok: „După data de 15... după data de 15, toți influencerii să umple TikTok-ul și Facebook-ul”.

Editor : M.B.

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