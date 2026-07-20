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Video Dezastrul lăsat în urmă de viitură la Bușteni. Primăria anunță unde pot cere ajutor oamenii afectați

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busteni
Foto: Digi24
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Furtunile care au măturat mai multe zone de pe Valea Prahovei au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Forța apei a adus de pe versanți bolovani și copaci rupți. Iar pericolul nu a trecut. ANM a emis noi alerte. Jumătate din țară se află sub amenințarea furtunilor, inclusiv Valea Prahovei.

Puhoaiele au luat cu totul mașini și au distrus drumuri. Acum, oamenii din Bușteni își evaluează pagubele. În momentul de față încearcă să vadă ce a rămas în urma viiturii.

Sunt gospodării distruse, drumul este surpat și foarte multe mașini au fost luate de viitură.

Acum, autoritățile încearcă să elibereze drumul.

Primăria Buşteni a anunțat luni că pune la dispoziţia cetăţenilor, pentru intervenţii cât mai rapide în zonele unde este nevoie, două numere de telefon unde cetăţenii fie pot face sesizări şi pot solicita sprijin, fie se pot alătura ca voluntari echipelor care îi ajută pe cei ale căror gospodării au fost inundate să le cureţe de noroi, buşteni şi bolovani.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Buşteni, numerele de telefon puse la dispoziţie sunt distincte, în funcţie de scopul apelului, respectiv un număr de telefon unde cetăţenii ale căror gospodării au fost distruse de viitură pot cere ajutor şi face sesizări şi un alt număr de telefon pentru voluntarii care vor să-i ajute pe cei afectaţi de puhoaiele revărsate, potrivit News.ro.

„Pentru a putea interveni cât mai rapid acolo unde este nevoie, Primăria Oraşului Buşteni pune la dispoziţie două numere de telefon. Astfel, dacă locuinţa sau gospodăria dumneavoastră a fost afectată şi aveţi nevoie de ajutor sau doriţi să semnalaţi o situaţie care necesită intervenţie, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0722664922. Dacă doriţi să vă alăturaţi echipelor care îi sprijină pe cei afectaţi la curăţarea gospodăriilor sau în alte activităţi necesare, vă rugăm să sunaţi la numărul de telefon 0766571770”, precizează sursa citată.

Reprezentanţii Primăriei Buşteni îi roagă pe cetăţeni să folosească numărul corespunzător fiecărei situaţii, pentru ca „solicitările şi ofertele de sprijin să poată fi gestionate cât mai eficient”.

„Vă mulţumim tuturor pentru solidaritate, implicare şi sprijinul pe care îl oferiţi”, adaugă reprezentanţii Primăriei Buşteni.

Duminică după-amiază, o rupere de nori care a avut loc pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni, din judeţul Prahova. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi, acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip se revarsă pe DN 1. Cel puţin un cartier al oraşului a fost izolat de puhoaiele revărsate, iar o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Ea a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia. O altă persoană a fost mutată într-o zonă sigură şi alţi doi bărbaţi au fost scoşi dintr-un autoturism cu care rămăseseră blocaţi în mijlovul apelor. În jurul orei 17.00, apele au început să se retragă, iar pompierii prahoveni au acţionat pentru evacuarea apei din aproximativ 22 de gospodării inundate.

Editor : M.B.

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