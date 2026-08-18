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Video Dunărea a atins la Galați cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani, iar specialiștii anunță noi scăderi

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Foto: Digi24
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Dunărea doboară record după record negativ. La Galați, nivelul fluviului este din ce în ce mai mic, în timp ce insula din mijlocul albiei se mărește. Mai mult, specialiștii anunță noi scăderi în următoarele zile.

Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut peste sectorul românesc și nu numai. Nivelul apei a scăzut dramatic, iar la Galați a înregistrat o cotă sub minimul istoric de 17 cm înregistrat în 1996. Astăzi cota este de 16 cm, cea mai mică din ultimii 30 de ani.

Insula din mijlocul fluviului din dreptul orașului Galați este și ea din ce în ce mai lungă și mai lată, iar din această cauză bacul care asigură traversarea între Galați și județul Tulcea trebuie să facă un ocol de câteva sute de metri pentru a nu se împotmoli.

Navigatorii au pierderi mari pentru că încarcă barjele mai puțin și sunt nevoiți să facă mai multe transporturi, ceea ce înseamnă cheltuieli uriașe.

Reprezentanții Administrației Fluviale a Dunării de Jos privesc cu îngrijorare cum nivelul apei scade de la o zi la alta și fac eforturi mari pentru a menține șenalul navigabil la adâncimi de siguranță.

Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare: se anunță în continuare scăderi ale cotelor. Debitul Dunării la intrarea în țară este de doar 1.350 de metri cubi pe secundă, față de 3.900, media unei luni august obișnuite.

Editor : M.B.

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