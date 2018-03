VIDEO. Fenomen periculos în Bucureşti

Un fenomen meteo periculos a pus stăpânire pe Bucureşti începând de vineri seară. Ploaia îngheţată a transformat Capitala într-un imens patinoar - şoselele şi trotuarele sunt extrem de alunecoase.

De altfel, meteorologii au emis o avertizare de precipitaţii mixte, polei şi intensificări ale vântului, valabilă până duminică la ora 10:00.

Fenomenul de freezing rain/polei afectează în special cursele aeriene, asta pentru că majoritatea aeronavelor nu au echipamente de dezgheţare pentru a zbura în astfel de condiţii.

Jurnalista Simona Căpșună, realizatoarea rubricilor meteo de la Digi24, a explicat că acest fenomen se întâmplă în condițiile în care masa de aer rece, polar, din nord-est, ale cărui efecte s-au văzut în ultimele zile și în România, este înlocuită treptat de un aer mai cald, care pătrunde din zonele sudice, astfel că precipitațiile vor fi de-acum sub formă de ploaie. Solul este însă acoperit cu un strat consistent de zăpadă, astfel că are loc o inversiune a temperaturilor: la nivelul solului sunt temperaturi negative, în timp ce la altitudine sunt temperaturi pozitive. Când plouă, picăturile îngheață când ajung în contact cu obiectele suprarăcite: alei, trotuare, mașini, conductori electrici, țevi, copaci etc. Situația e ceva mai bună pe marile artere, pentru că acolo încă acționează soluțiile care s-au dat pentru deszăpezire.

Pericolul poleiului va mai persista una sau două zile, după care la mijlocul săptămânii viitoare vom avea de-a face cu o încălzire destul de rapid. Sporadic, se vor mai înregistra ploi, spune Simona Căpșună.