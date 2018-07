VIDEO. Gabriela Firea își prezintă realizările privind fluidizarea traficului și îmbunătățirea infrastructurii din București

Traficul a fost un domeniu prioritar în primii doi ani de mandat ai primarului general Gabriela Firea, iar proiectele de infrastructură şi transport derulate şi aflate în lucru contribuie la fluidizarea traficului în Bucureşti. O spune chiar primarul general, într-un clip postat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului București și pe pagina Gabrielei Firea.

"Traficul reprezintă, în momentul de faţă, cea mai serioasă problemă a Bucureştiului. Timp de 25 de ani nu s-a făcut aproape nimic pentru a se contracara efectul creşterii exponenţiale a numărului de vehicule care circulă în Capitală. De aceea, în primii doi ani de mandat ne-am concentrat eforturile în această direcţie, proiectele legate de trafic fiind, alături de cele din sănătate, prioritare pentru Primăria Capitalei, fapt reflectat şi în modul de alcătuire a bugetului Municipalităţii. Reînnoim parcul RATB cu 400 de autobuze noi, ultramoderne, am finalizat obiective de infrastructură foarte importante, care stagnau de ani de zile, am reabilitat sisteme rutiere şi linii de tramvai de pe artere centrale din Capitală şi am făcut demersuri importante pentru încurajarea utilizării bicicletei pe scara largă, ca mijloc de transport alternativ", a declarat Firea, conform comunicatului.

Ea a spus că se continuă dezvoltarea proiectelor de infrastructură rutieră şi în perioada următoare, astfel încât Bucureştiul să poată deveni cât mai curând o capitală europeană cât mai modernă şi accesibilă.

"Primăria Capitalei a achiziţionat 400 de autobuze noi Euro 6, în valoare de 100 milioane euro plus TVA, din care primele 100 se livrează în acest an. Se lucrează la documentaţia pentru alte 400 de noi mijloace de transport: 100 de tramvaie moderne, 100 de autobuze electrice, 100 autobuze GNC şi 100 troleibuze", se arată în comunicatul PMB.

PMB precizează că autobuzele au tot confortul - aer condiţionat, sistem de taxare inteligent, sistem GPS care permite localizarea în trafic şi furnizarea către călători a informaţiilor legate de timpii de aşteptare în staţie şi de parcurgere a traseului, sunt accesibilizate pentru toate categoriile de pasageri, beneficiază de supraveghere video atât în interior, cât şi în exterior. În plus, vor avea culoarea turcoaz, o „culoare optimistă”, după cum spune primarul Capitalei.

PMB menţionează că Pasajul rutier de la Piaţa Sudului a fost inaugurat pe 23 iulie 2017. Municipalitatea face referire şi la reabilitarea sistemului rutier şi liniei tramvai - bd. Liviu Rebreanu; reabilitare sistem rutier şi linie tramvai - şos. Iancului şi şos. Pantelimon; reabilitare şi modernizare pasaj Lujerului; culoarul dedicat pentru tramvaiul 21 faţă de traficul auto general pe şos. Colentina.

PMB enumeră între obiectivele de infrastructură în derulare: modernizare Piaţa Eroii Revoluţiei şi Pasaj Pietonal; străpungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, lucrare aproape finalizată; Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel, termenul estimat pentru finalizare - noiembrie; supralărgire Fabrica de Glucoză; consolidare şi modernizare pod Mihai Bravu (inclusiv construcţia a 2 pasarele pietonale), termen de finalizare - 15 octombrie.

Municipalitatea menţionează că dezvoltarea sistemului de management al traficului a constituit o altă componentă abordată în această perioadă.

"Până în prezent au fost introduse în BTMS 216 de intersecţii, dintre care 30 în ultima perioadă, urmând ca în perioada imediat următoare să fie adăugate alte 59 intersecţii, iar anul viitor încă 101. Ţinta pe termen mediu este ca, în anul 2020, 435 de intersecţii să se regăsească în BTMS", se arată în comunicat.

