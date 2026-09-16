Noi sisteme antidronă care vor proteja porturile militare de la malul Mării Negre sunt testate în această perioadă la Constanța. Pot detecta și neutraliza atât drone aeriene, cât și marine.

Noile sisteme antidronă sunt în probe și urmează să devină operaționale până la sfârșitul anului. Ele vor fi utilizate pentru apărarea portului militar Constanța și a Portului Constanța în general, dar și pentru protecția porturilor militare din Mangalia, Tulcea și Brăila.

Achiziția lor a durat câteva luni și urmează să fie instalate în perioada următoare în cele patru porturi militare de la Marea Neagră și de la Dunăre. Ele vor acoperi spațiul aerian, suprafața apei și zona submersă și au capacitatea de a identifica, de a clasifica și de a neutraliza dronele aeriene și marine.

Odată devenite operaționale, aceste sisteme ultramoderne vor apăra zona portuară a flancului estic al NATO și, bineînțeles, partea de sud-est a României.

Editor : M.B.