VIDEO. Mărturia taximetristului bătut de jandarmi: „Au început să ne bată, nici nu am apucat să reacționăm”

Șoferul de taxi care se afla în mașină cu cei trei turiști israelieni a povestit, joi, prin ce a trecut. „Jandarmii nu ne-au dat nicio explicaţie. Ne-au oprit şi am luat bătaie”, a povestit bărbatul, care a adăugat că trebuie să stea cu mâna în gips peste 40 de zile.

„Am plecat de la un hotel din Bucureşti şi ne îndreptam către un club. Ne-au oprit jandarmii la intersecţia Ion Mihalache cu Banu Manta şi au început să ne bată. Fără niciun motiv, nici nu am apucat să reacţionăm. Cetăţenii israelieni nu aveau nicio legătură cu protestul. Jandarmii nu ne-au dat nicio explicaţie. Ne-au oprit şi am luat bătaie. Turiştii au fost bătuţi foarte mult în maşină cu pumnii şi cu bastoanele. Pe urmă, ne-au tras afară din maşină, ne-au încătuşat, ne-au bătut şi încătuşaţi. Apoi, cred că şi-au dat seama că au greşit şi ne-au lăsat în pace. Mi-au controlat maşina, unde nu au găsit absolut nimic, mi-au făcut poze la buletin. Unul a fost bătut cu mine, doi dintre bărbați au fugit și în dreapta mea a fost o doamnă. Ei țipau că sunt turiști. Am oprit mașina în fața lor, toți 30-50 fugeau spre mine. După, ne-au descătuşat şi am plecat la un hotel de unde am solicitat poliţia şi salvarea”, a povestit Ionuț Rădulescu, taximetristul în vârstă de 30 de ani, potrivit TVR.

El are fractură de antebraţ şi trebuie să stea cu mâna stângă în gips 42 de zile. În plus, a spus că va cere daune Jandarmeriei.

„În acest timp nu pot face absolut nimic, sunt stângaci (...) Nu înțeleg de ce tot dădeau, dacă eu eram pe burtă și încătușat”, a mai spus bărbatul.

Tot astăzi, Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunilor Jandarmeriei în seara de 10 august, a dat explicații și în cazul turiștilor israelieni bătuți: „Era o situație în care cei care atacau forțele de ordine, cei care au făcut acea baricadă acționau în zona respectivă (...) Jandarmii au observat că, în momentul în care noi ne-am dus în zona respectivă, o parte dintre ei foloseau taxiurile ca să plece din acea zonă”.

Mama acestuia a povestit pentru Digi24 că băiatul său nu mai poate munci cel puţin două săptămâni (detalii aici).

Procurorii militari au deschis un dosar penal, în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, în legătură cu modul de intervenţie al jandarmilor în timpul protestului de vineri din Piaţa Victoriei.

Până în prezent, au fost depuse peste 200 de plângeri penale de către persoanele rănite la protest.

Ambasada Israelului a condamnat interveniția „brutală”, a catalogat incidentul „ca fiind inacceptabil şi extrem de serios” și a mai anunțat atunci că turiștii vor depune plângeri penale.





