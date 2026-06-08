Militari români și americani au participat la un antrenament comun în Polonia, iar imaginile au fost preluate de Ambasada SUA la București. Exercițiul militar a avut loc la Bemowo Piskie, unde este staționat Grupul de Luptă Multinațional al NATO în Polonia.

„Soldați americani și români s-au antrenat împreună la Poligonul de Instruire Bemowo Piskie, Polonia, consolidând pregătirea și parteneriatul de-a lungul flancului estic al NATO”, a scris pe Facebook Ambasada SUA la București, care a distribuit un clip al paginii US Army Europe and Africa.

Postarea vine în condițiile în care președintele american Donald Trump a făcut declarații contradictorii privind retragerea unor trupe SUA din Europa.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Luna trecută, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a decis să anuleze în ultima clipă desfășurarea a 4.000 de soldați în Polonia. La scurt timp, Trump a anunțat că suplimentează cu 5.000 numărul militarilor americani în această țară.

O discuție fierbinte este legată și de retragerea unor trupe SUA din Germania, care ar putea fi mutate în Polonia sau România.

Editor : M.B.