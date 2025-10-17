VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere

Camerele de supraveghere dintr-un magazin care se află în apropierea blocului din Rahova au surprins momentul exploziei. În imagini se poate observa cât de mare a fost suflul exploziei.

Cu puțin trecut de ora 9.00, camerele de supraveghere dintr-un magazin arată imagini asemănătoare cu cele din timpul unui cutremur. Foarte multe produse de pe rafturile magazinului cad, iar pereții se cutremură în momentul exploziei. De altfel, mulți dintre martori au spus că au avut senzația că a fost un cutremur.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ. Cel puțin 3 persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că „blocul este cu risc de colaps” și a fost evacuat total. Acesta a precizat că zona va rămâne închisă.

Editor : A.P.