Momentul în care drona marină semnalată în apropierea platformei Neptun Deep a fost distrusă de un avion F-16 a fost distrusă a fost filmat de un martor de pe platformă.

Drona de mici dimensiuni a fost lovită de un avion F-16 românesc în Marea Neagră, după ce prezența acesteia în Zona Economică Exclusivă a României a fost semnalată de o navă comercială. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a spus inițial că drona era încărcată cu explozibil, dar apoi a eliminat acest detaliu din postarea sa de pe Facebook.

Miruță a spus, de asemenea, că potrivit confirmării primite de la partea ucraineană, drona nu provenea din Ucraina.

Președintele Nicușor Dan a condamnat „cu toată fermitatea” intensificarea incidentelor pe care le atribuie Federației Ruse, după ce o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de un avion F-16 românesc în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Șeful statului i-a felicitat pe militarii români și Garda de Coastă pentru intervenția rapidă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.B.