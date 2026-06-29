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VIDEO Momentul în care furtuna smulge acoperișul unui bloc, în Târgoviște. Vijelia a făcut ravagii, un om a fost rănit

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Foto: ISU Dâmbovița
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O furtună a făcut ravagii în această după-amiază, la Târgoviște. Un om a fost rănit după ce un acoperiș a căzut peste el. Mai mulți copaci au fost puși la pământ din cauza vântului puternic. Au căzut și bucăți mari de grindină în mai multe zone din oraș. Județul Dâmbovița rămâne sub avertizare de cod roșu de caniculă până miercuri.

Potrivit ISU Dâmbovița, au fost înregistrate 114 apeluri prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112, pentru pagube produse de furtună.

În urma solicitărilor primite, pompierii dâmbovițeni au intervenit în 65 de situații, dintre care 25 au fost finalizate, iar 40 sunt în curs de desfășurare.

Intervențiile au vizat, în principal, degajarea unor copaci căzuți, stâlpi și elemente de acoperiș desprinse, precum și gestionarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase.

Pentru gestionarea situațiilor înregistrate, au fost mobilizați peste 50 de pompieri, cu 14 autospeciale, la care se adaugă echipajele aflate în sprijin, echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență și reprezentanți ai Distribuție Energie Electrică România.

Editor : M.B.

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