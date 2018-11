VIDEO. Momentul în care o jandarmeriță și copilul ei au fost spulberați pe trecerea de pietoni

O mamă a murit şi fiica ei de un an şi jumătate a fost grav rănită, pe o trecere de pietoni din Suceava. Un şofer de 26 de ani, care circula cu viteză, a intrat în plin în femeia care împingea căruciorul copilului. Accidentul a avut loc în apropierea Tribunalului şi a fost surprins de camere de supraveghere ale instituţiei. Atenţie! Urmeză imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Șoferul vinovat: Am văzut-o prea târziu.

Spulberaţi pe trecerea de pietoni de maşina care venea cu viteză, mama şi copilul în cărucior au fost aruncaţi la câţiva metri pe trotuar.

Martor: Eram acolo, mi-a ajuns în brațe femeia, mi-a ajuns la picioare.

Bogdan Chetrariuc, șoferul vinovat: Veneam pe prima bandă, doamna a ieșit dintre mașini, am știut că nu pot frâna, am vrut s-o evit pe partea dreaptă, pe banda asta și a sărit în fața mea și atât, asta a fost.

Martor: Avea viteză foarte mare, ce să oprească că a luat o din plin, nici nu a văzut.

Bogdan Chetrariuc, șoferul vinovat: Îmi pare rău, foarte rău îmi pare. Aveam și un pic de viteză, aveam 70 poate, asta e: aveam viteză, mă grăbeam undeva.

Mama a primit primele îngrijiri chiar pe asfalt, de la doi medici care treceau întâmplător prin zonă.

Diana Munteanu, medic UPU Suceava: Leziunile pacientei, mamei copilului au fost foarte grave, s-a continuat resuscitarea în cadrul UPU.

În ciuda eforturilor, medicii nu i-au putut salva viaţa femeii de 40 de ani, ofiţer la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi din Fălticeni. Copilul ei a fost internat la Terapie Intensivă, cu leziuni grave. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava: Polițiștii au întocmit în cauză un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Suceava.

