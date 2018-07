VIDEO. Musaca cu gândaci, într-un mall. Clientă: „Vânzătoarea a rămas mută! Mută! Dar nu era uimită”

Clienta unui mall din Galați a filmat și postat pe Facebook un clip video în care se vede cum un gândac se plimbă pe mâncarea expusă în galantare. „AUTENTIC mâncare tradițională!”, a scris femeia pe rețeaua de socializare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile s-au viralizat rapid. Clipul a fost văzut de aproape 100.000 de ori, iar peste 2.400 de persoane l-au redistribuit.

„Ia uite-l aici, intră în mâncare. Mâncați cu gândaci, domnilor. Mâncare la mall”, se aude femeia spunând pe filmare.

„Sper ca acest videoclip să ajungă la autoritațile care se ocupă de aceste probleme. Mai bine ca acasă la tine nu se mănâncă nicăieri”, „Și Sanepidul ce face?”, „Ceva trebuie făcut. Nici cu poliție sau protecția consumatorului? Cei de acolo cum au reacționat la cele întâmplate?”, i-au comentat mai mulți utilizatori.

„Vânzătoarea a rămas mută! Mută! Dar nu era uimită. Am țipat la fiecare în parte, care stăteau la rând, și toți au început să țipe la ei. Personalul nu știu dacă are vreo vină, în schimb patronul, da. Plus că erau și copii la rând pentru acea musaca cu gândaci”, a mai povestit clienta mall-ului.

Etichete:

,

,