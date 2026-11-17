Pe litoralul românesc, la Vadu, a eșuat un vas avariat în septembrie de o dronă în apele din Ucraina. Un remorcher va încerca să o ducă în Portul Constanța.

Nava a fost lovită de o dronă la mijlocul lunii septembrie în apele ucrainene. Până în 14 noiembrie a rămas într-un port ucrainean, dar în 14 noiembrie ancora s-a rupt, iar ambarcațiunea a intrat în derivă și a ajuns în apele românești.

Ieri, o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost trimisă în misiune pentru a prelua și remorca această navă, dar din cauza condițiilor meteorologice, înainte ca echipajele să poată iniția manevrele de remorcaj, nava a fost împinsă spre țărm și a eșuat la Vadu.

Cel mai probabil, acolo va ajunge un remorcher care va încerca să tracteze nava până în portul Constanța.

Editor : M.B.