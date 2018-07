VIDEO. Ploile torențiale fac ravagii în țară

Ploile torenţiale fac ravagii de la vest la est. Într-o comună din Braşov, oamenii care participau la un botez au privit neputincioşi cum maşinile sunt luate de viitură, iar în Râşnov 30 de turişti sunt blocaţi într-o pensiune pentru că apele revărsate au rupt podeţele de pe singurul drum de acces. A plouat torenţial şi la Constanţa, dar şi la Băile Felix.

În comuna Ormeniş, din judeţul Braşov, ploaia torenţială a făcut ravagii. Pârâul care trece prin localitate a ieşit din albie, iar apa a intrat în zeci de gospodării.

Localnicii au privit neputincioşi cum apa năvăleşte în case, iar maşinile sunt luate de viitură. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a intervenit cu şase motopompe transportabile şi cu o motopompă de mare capacitate, pentru a scoate apa din curțile oamenilor.

- Și mobila se strică în cameră, se plânge o localnică.

- A fost apa mare?

- Ioi, Doamne (plânge), uite, se vede până la ușă. Două uși termopan, și ăla, și asta, și tot o intrat.

„Toată lumea s-a speriat. Am fost în biserică, am avut un botez. Și când am ieșit, am văzut că pe stradă, un metru, un metru juma de apă vine, că pârâul și-a dus și mașini în curte, oamenii erau speriați”, a povestit preotul Szabo Elod.

„A fost infernal aici. Așa ceva nu a fost în istoria Ormenișului...mașinile, până acum am văzut la tv că ia masina și duce...domnule, vreo patru maşini a luat apa şi a dus...e de nedescris”, a declarat primarul comunei Ormeniș, Gergely Janos.

Situaţia pare trasă la indigo şi în cartierul Şchei, din Braşov. A fost nevoie de numai câteva minute de ploaie torenţială pentru ca apa să inunde străzile şi să intre în casele oamenilor.

Iar la Râşnov, 30 de turişti au rămas blocaţi de ore întregi într-o pensiune tot din cauza ploilor. Viitura de sâmbătă seara a rupt mai multe podeţe de pe singurul drum de acces.

„Singurul drum de acces către drumul principal este acesta, e traversat de un pârâu care s-a umflat şi a trecut peste toate podeţele. În acest moment chiar nu avem cum să ajungem la drumul principal”, a povestit Bianca Tărăscu, turistă.

Şi la Băile Felix a fost rupere de nori. Ploaia a durat doar cinci minute însă a fost suficient ca străzile să fie inundate, iar stațiunea a rămas fără energie electrică.

La Constanţa a plouat într-o oră cât într-o lună, iar canalizarea n-a mai făcut faţă. A plouat atât de mult încât o intersecţie din centrul oraşului a rămas blocată. Apa depăşea un metru în unele locuri, iar poliţiştii au blocat intersecţia pentru că maşinile nu mai pot trece pe aici.

„O aventură, prima zi de concediu la mare, am pus piciorul pe nisip şi a trebuit să plecăm că a început ploaia”, spune o turistă

„N-am avut posibilitatea să ne băgăm în apă, în mare, ne băgăm aici”, spune un tânăr.

- Cum vi se pare tot ce e aici, o intersecţie blocată?

Își pune papucii în picioare:

- Frumos, foarte frumos.

- S-a blocat toată intersecţia, n-ai cum să treci, constată un al treilea trecător.

În zonele de deal şi de munte din estul şi din sudul ţării rămân în vigoare mai multe alerte de ploi şi inundaţii până luni, la ora 21:00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în sudul și estul Transilvaniei, în vestul Moldovei, local în Maramureș, precum și în zonele montane. Se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului care vor lua și aspect de vijelie și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp și izolat 50...60 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și în restul teritoriului, atenționează meteorologii. Pentru avertizările de vreme severă imediată, consultați site-ul ANM.

Etichete:

,

,

,

,