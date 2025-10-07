VIDEO Primele efecte ale ciclonului Barbara: Străzi inundate în Mangalia, apa a ajuns la jumătate de metru

Sud-estul țării a intrat în această seară sub cod roșu, iar primele efecte ale ploilor abundente se fac simțite. În orașul Mangalia, apa a ajuns în unele zone la jumătate de metru, așa că autoritățile au scos utilajele pe străzi, ca să evite inundarea blocurilor și caselor.

Din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în Portul Midia din județul Constanța.

Incidente au fost înregistrate și în București. Potrivit ISU, pompierii au avut deja 24 de intervenții astăzi. 11 copaci au fost rupți de vânt și 11 mașini au fost avariate. De asemenea, ISU a avut 6 intervenții în Ilfov.

Ciclonul Barbara s-a format deasupra Mediteranei, a traversat Marea Neagră și apoi a trecut pe continent. În România a intrat prin partea de sud, dar își schimbă direcția spre est.

Este un fenomen meteo obișnuit pentru această perioadă a anului, dar neobișnuite sunt cantitățile mari de ploaie care vor cădea într-un timp scurt, spun meteorologii.

Editor : M.B.