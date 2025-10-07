Live TV

VIDEO Primele efecte ale ciclonului Barbara: Străzi inundate în Mangalia, apa a ajuns la jumătate de metru

Data actualizării: Data publicării:
inundatie mangalia
Sursa: captură video

Sud-estul țării a intrat în această seară sub cod roșu, iar primele efecte ale ploilor abundente se fac simțite. În orașul Mangalia, apa a ajuns în unele zone la jumătate de metru, așa că autoritățile au scos utilajele pe străzi, ca să evite inundarea blocurilor și caselor.

Din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în Portul Midia din județul Constanța.

Incidente au fost înregistrate și în București. Potrivit ISU, pompierii au avut deja 24 de intervenții astăzi. 11 copaci au fost rupți de vânt și 11 mașini au fost avariate. De asemenea, ISU a avut 6 intervenții în Ilfov.

Ciclonul Barbara s-a format deasupra Mediteranei, a traversat Marea Neagră și apoi a trecut pe continent. În România a intrat prin partea de sud, dar își schimbă direcția spre est.

Este un fenomen meteo obișnuit pentru această perioadă a anului, dar neobișnuite sunt cantitățile mari de ploaie care vor cădea într-un timp scurt, spun meteorologii.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
4
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut anunțul
Digi Sport
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ro-Alert: „Evitați...
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat...
Este cod roșu de ploi abundente în sud-estul României, din cauza ciclonului Barbara.
Meteorolog: Zonele afectate de codul roșu ar putea înregistra cea mai...
cod rosu bucuresti
Primarul interimar al Capitalei: Transportul în comun va fi redus în...
Ultimele știri
A fost dezvăluită cauza morţii tragice a lui Felix Baumgartner
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a face reformă”. Ce propune vicepremierul UDMR
TikTok, Instagram și Snapchat ar putea fi interzise copiilor sub 15 ani în Danemarca. „Am eliberat un monstru”, spune premierul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 2 IUN 2025
Tanczos Barna, despre avertizările meteo: „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”
O umbrelă ținută de un copil este dată peste cap de vânt, în București, pe 24 octombrie 2017.
Un climatolog explică ce este ieșit din comun la Ciclonul Barbara. „Astfel de episoade devin mai frecvente”
sala de clasa goala, scoala
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Stelian Bujduveanu: „Trebuie să fim prudenți și să nu blocăm orașul”
ILUSTRATIE_INUNDATII_03_INQUAM_Photos_Casian_Mitu
Cod roșu de inundații în Dobrogea, cod portocaliu de viitură în alte 19 județe
Ciclon Barbara în România. Foto Getty Images
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032. Totul ne costă 40.000.000.000 €. Cine pierde?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația