VIDEO șocant. Câine sfâșiat de viu de 4 carpatini, sub privirile ciobanului care i-a asmuțit

Imagini de o cruzime fără margini au fost surprinse într-o comună din Bistrița-Năsăud. Un câine a fost sfâșiat de patru carpatini de la stâna Zoreni, chiar sub privirile celui i-a asmuțit, scrie Bistrițeanul.ro.

Autorul imaginilor este un cioban, în vârstă de 22 de ani, din comuna Sânmihaiu de Câmpie. Potrivit sătenilor, bărbatul nu este la prima faptă de acest fel, el fiind cunoscut pentru purtarea abuzivă față de animale. Localnicii mai spun că le este teamă să-și lase câinii dezlegați deoarece tânărul „îi aleargă pe stradă cu câinii săi până când îi prinde și îi omoară”.

„Nu e primul câine pe care îl ucide așa. Băiatul ăsta orice câine vede pe stradă îl aleargă cu câinii până îl prinde și îl ucide. Nimeni din sat nu își poate lăsa câinele dezlegat că îl prinde și îl omoară. În fiecare an când vine acasă cu oile face chestiile ăstea. Îi un tânăr în treaba lui, nu prea bagă în seamă ce zic oamenii. Cu toate animalele pe care le are îi așa. Are acasă vaci, le bate de numa’, cal, orice…Vă rugăm frumos faceți ceva, nu mai suportăm”, a scris un sătean, potrivit Bistrițeanul.ro.

Potrivit sursei citate, ciobanul ar fi fost ajutat și de fratele său care i-ar fi dus câinele din sat să fie sfâșiat la stână. Deși sătenii le-au atras în nenumărate rânduri atenția să înceteze, se pare că cei doi n-au nicio frică, distracția cu suferința animalelor e mai puternică.

Inspectoratului Județean de Poliție s-a autosesizat în acest caz și a demarat o anchetă.

Înregistrarea video revoltătoare poate fi urmărită AICI.