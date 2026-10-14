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Video Trecerea de pietoni cu instalație de iluminare care face legătura între un șanț și o miriște

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Foto: Digi24
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O trecere de pietoni aflată în mijlocul câmpului e iluminată cu o instalație LED, dar face legătura între un șanț și o miriște. Se întâmplă în județul Brăila și amenajarea face parte dintr-o investiție mai largă a Consiliului Județean, în valoare de 5 milioane de lei.

Trecerea de pietoni asigură traversarea drumului județean 202A din județul Brăila și este amplasată la intrarea în satul Ariciu. Este o trecere de pietoni iluminată bilateral cu sistem LED pentru ca trecătorii să fie văzuți și pe timp de noapte, iar alimentarea se face exclusiv prin intermediul unor panouri fotovoltaice autonome.

Un lucru bun pentru potențialii pietoni, doar că pe aici nu trece nimeni. Primele case sunt la câteva zeci de metri și, spune primarul, multe dintre ele sunt nelocuite. Practic, trecerea de pietoni asigură traversarea între un șanț cu ciulini și o miriște abandonată.

În luna august, pe drumurile din județul Brăila au fost iluminate 128 de treceri de pietoni nesemaforizate, inclusiv aceasta. Investiția aparține Consiliului Județean Brăila și are o valoare de aproape 5 milioane de lei, fără TVA.

Explicația pentru amplasarea acestei treceri în câmp este că aici s-au dat loturi de casă și la un moment dat vor fi și pietoni.

Editor : M.B.

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