VIDEO Tunel forat cu laserul pe sub plaja de la Tuzla. Pentru ce va fi folosit

Data publicării:
tunel foraj plaja tuzla
Sursa: captură video

Imagini spectaculoase de pe plaja Tuzla au fost făcute publice. Acolo a început forajul unui microtunel pe sub nisip, prin care vor fi aduse la țărm gazele din Neptun Deep.

Este cel mai mare zăcământ offshore descoperit în Uniunea Europeană, situat la 160 de kilometri de țărm, iar tunelul are aproape 900 de metri și este săpat cu o freză ghidată prin laser, fără să afecteze plaja sau faleza.

Platforma offshore își generează propria energie electrică, iar sondele și zăcămintele de gaze din Neptun Deep vor fi operate de la distanță.

Rezervele Neptun Deep sunt estimate la 100 de miliarde de metri cubi, adică de zece ori mai mult decât producția curentă anuală a României.

România produce în prezent circa 9-10 miliarde de cubi de gaze pe an astfel că, odată atins platoul de producție, România își va dubla producția de gaze, cu prima extracție estimată pentru 2027.

