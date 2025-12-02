VIDEO Un autobuz care circulă fără șofer a transportat pasageri pe un aeroport din România

Live TV

Premieră într-un aeroport din România: un autobuz care circulă fără șofer a fost testat în Cluj Napoca. 40 de călători au fost duși de la terminal până la avion, iar un șofer a stat tot timpul la volan pentru a interveni în caz de nevoie.

Un astfel de vehicul fără șofer este dotat cu senzori, camere și alte dispozitive care permit navigarea în condiții de siguranță. Cel testat la Cluj-Napoca, în Aeroportul Avram Iancu, a transportat 40 de persoane din terminal până la avion.

Întreaga cursă a fost supravegheată însă de un șofer care era prezent pentru a interveni în caz de nevoie.

Un astfel de vehicul are o autonomie de 300 de kilometri, iar specialiștii au vrut să vadă și dacă sistemele de comunicație nu interferează cumva cu dispozitivele pe care le folosește acest vehicul pentru navigarea în condiții de siguranță.

În aeroporturi din SUA sau Germania, astfel de autobuze fără șoferi sunt deja folosite. Deocamdată, însă, legislația din România nu permite acest lucru.

