VIDEO Vijelia din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost chemați să intervină de 350 de ori

copac cazut pe masina
Foto: IGSU

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă.

Potrivit bilanţului transmis sâmbătă dimineaţă de reprezentanţii ISUBIF, în municipiul Bucureşti s-a intervenit la 309 de solicitări, după cum urmează: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă, relatează Agerpres.

Totodată, în judeţul Ilfov au fost înregistrate 42 de astfel de cazuri: 24 pentru copaci căzuţi; 7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.

În urma acestor situaţii au fost avariate în total 3 autoturisme.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a informat, vineri seara, despre două cazuri de copaci care s-au prăbuşit peste două autoturisme aflate în deplasare pe străzi din municipiul Bucureşti, iar o persoană surprinsă de o astfel de situaţie a suferit traumatisme şi a fost transportată la spital.

