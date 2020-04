Pe contul oficial de YouTube al lui Michael Jackson, regele pop decedat în 2009, a fost publicat de curând un nou videoclip al piesei „Heal the World” (Vindecați lumea - n.r.), cu imagini adaptate la criza sanitară actuală pe care o traversează lumea din cauza pandemiei de coronavirus. În videoclip, artistul apare interpretând melodia în timpul concertului susținut în România în 1992.

„Heal the World” face parte din albumul „Dangerous” din 1991, iar cântecul poartă numele fundației create de Michael Jackson pentru a veni în ajutorul copiilor aflați în dificultate.

În videoclipul original, imaginile înfățișau cu precădere copii într-un decor de războaie și catastrofe. În noua versiune din 2020, apărută vineri, regele pop apare interpretând cântecul pe scena din București, în timpul concertului susținut în 1992 pe stadionul național, iar imaginile cu artistul alternează cu secvențe care ilustrează epidemia de coronavirus din Statele Unite, Italia, Spania, China, Franța: bolnavi, spitale, oameni cu măști de protecție, reguli de distanțare socială, străzi pustii, oameni care se spală pe mâini, pancarte pe care sunt scrise mesaje de mulțumire adresate corpului medical, dar și cercetători care lucrează la găsirea unui tratament,.

Videoclipul se încheie cu un citat din Michael Jackson: „We are a familiy. We are one” (Suntem o familie. Suntem ca unul - n.r.).

„Cum muzica și spectacolele muzicale împărtășite online continuă să unească lumea în timpul pandemiei de COVID-19, pare potrivit să includem o interpretare live a lui Michael cu piesa Heal the World, în care să integrăm imagini din vremurile actuale, ca un mesaj global de încurajare și mângâiere către toți, în această perioadă dificilă” - acesta este mesajul postat pe contul oficial de YouTube al lui Michael Jackson, care are 16,5 milioane de urmăritori. Mesajul se încheie cu un apel la donații, de orice fel, pentru ca organizația artistului să-i ajute pe cei în nevoie în timpul acestei crize.

Editor: Luana Păvălucă