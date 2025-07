Viitor incert pentru Cristian Popescu Piedone la ANPC. Ilie Bolojan va lua o decizie după evoluția anchetei DNA

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat marți seară că premierul Ilie Bolojan va analiza în perioada următoare cazul președintelui ANPC, Cristian Popescu Piedone, anchetat de DNA, și va lua o decizie în funcție de acțiunile procurorilor.

Întrebată, în cadrul unei conferințe de presă, dacă premierul are în vedere înlocuirea din funcție a lui Cristian Popescu Piedone, plasat sub control judiciar de DNA, Dogioiu a răspuns:

„Acest Guvern și premierul Ilie Bolojan sunt absolut dedicați ideii de anticorupție și integritate și nicio persoană care nu își poate îndeplini funcția și nu îndeplinește condițiile pentru îndeplinirea ei nu va rămâne în funcție. În ceea ce privește cazul menționat de dumneavoastră, urmează a se vedea care vor fi acțiunile procurorilor în perioada următoare. Cazul va fi analizat și premierul va lua o decizie.”

Procurorii DNA au făcut, marți dimineață, mai multe percheziții în Ilfov, Prahova și Constanța, inclusiv la domiciliul lui Cristian Popescu Piedone, într-un dosar în care șeful ANPC e suspectat că l-ar fi anunțat pe patronul unui hotel din Sinaia înainte să meargă în control, potrivit surselor Digi24.

Într-o primă reacție, Piedone a negat acuzațiile.

După audieri, Cristian Popescu Piedone a revenit la sediul DNA, unde procurorii i-au comunicat că a fost pus sub control judiciar, cu interdicția de a-și exercita funcția de șef ANPC.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este și el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informații, nu am anunțat și nu am fost”, a afirmat el.

Potrivit surselor judicare, șeful ANPC a fost cazat la acest hotel pe durata controalelor din stațiunea de pe Valea Prahovei. Același lucru ar reieși și din interceptările de la dosar, înregistrate între angajații hotelului.

