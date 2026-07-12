Viktor Orban va fi prezent și anul acesta la Școala de Vară de la Băile Tușnad, unde va ține un discurs

Fostul premier ungar Viktor Orban, care în aprilie a pierdut alegerile în fața liderului Partidului Tisza, Peter Magyar, devenit prim-ministru, va fi prezent și anul acesta la Școala de Vară de la Băile Tușnad, unde a devenit participant tradițional în ultimii ani. De altfel, discursul său la această școală de vară a fost întotdeauna punctul forte al evenimentului. Organizatorii au anunțat acum data la care va ține tradiționalul discurs fostul premier, scrie Index.

Potrivit organizatorilor Universității de Vară și Taberei Studențești Bálványos (cunoscută sub numele Tusványos), fostul prim-ministru și lider al partidului Fidesz își va susține discursul sâmbătă, 25 iulie, la ora 10:30.

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În discursurile sale anterioare, Viktor Orban a vorbit în mod sistematic despre politica externă și chestiuni strategice, precum și despre sarcinile guvernului, ca atare evenimentul a beneficiat întotdeauna de o atenție deosebită.

Organizatorii au anunțat că participarea este condiționată de înregistrare prealabilă. Înscrierile pot fi depuse cel târziu până la miezul nopții, pe 23 iulie, pe site-ul oficial, regulile de intrare fiind întroduse pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentului și datorită interesului ridicat – a relatat portalul ungar.

Editor : M.C