Fosta vilă de protocol din Timișoara a lui Nicolae Ceaușescu a ajuns, recent, în posesia autorităților județene, care au expropriat-o pentru 500.000 de euro. Timp de zeci de ani, clădirea a fost abandonată, iar astăzi este o ruină. Acum, autoritățile vor să o transforme în hub cultural, iar lucrările de restaurare vor fi scoase la licitație anul viitor.

Mizerie, ferestre lipsă și lucruri aruncate la voia întâmplării. Așa arată astăzi vila de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara. Situată aproape de kilometrul zero al orașului, era dotată cu buncăr și piscină interioară.

„Povestea vilei începe în anul 1968, atunci autoritățile au construit-o ca locuință de protocol pentru familia Ceaușescu. O vilă cu circuit închis, simbol al luxului din perioada socialistă de unde se luau decizii importante pentru țară. Astăzi, doar o ruină care păstrează amintirea acelor vremuri", transmite jurnalistul Digi24. Mihai Vălușescu.

Clădirea a intrat recent în patrimoniul autorităților, care au expropriat-o pentru 500 de mii de euro.

„Aș fi vrut și eu să știu cum arăta acolo în interior, că din ce am văzut, câteva imagini, nici măcar tencuială pe pereți nu mai este”, spune un localnic.

„Era vila lui de protocol, într-adevăr, dar era interzis pentru accesul din afară al publicului și era o chestie tabu, în care numai... Dumnealui a venit o singură dată în Timișoara sau de două ori, mai mult nu a folosit această vilă de protocol”, povestește un bărbat.

Clădirea va deveni hub cultural și va intra în circuitul turistic, după ce se va face proiectul tehnic. Anul viitor vor fi scoase la licitație lucrările de restaurare.

„Da, aș merge să vizitez. Ar fi un plus pentru noi, sigur că da”, e de părere cineva.

„N-ar fi singurul, asta este la noi. Nu ar fi singurul lăsat așa, dar dacă se reface e și mai bine”, spune altcineva.

„Vom lăsa specialiștii, proiectanții, experții, să ne spună care e destinația cea mai bună pe care o poate avea acest imobil”, a declarat, pentru Digi24, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

Vilei i-au călcat pragul și Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, dar și foşti ambasadori din Italia, Franța, Austria, Statele Unite.

