Violență domestică într-un sediu de Poliției din Arad. Un bărbat și-a trântit partenera la pământ în fața agenților

Un bărbat și-a agresat partenera chiar într-un sediu de Poliție din Arad, unde fusese adus pentru clarificarea unei dispute domestice. În momentul în care a intrat în secția din Chișineu-Criș, acesta s-a năpustit asupra femeii, a lovit-o și a trântit-o la pământ, totul sub privirile agenților care încercau să-l imobilizeze. Deși victima nu a dorit să depună plângere, polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar agresorul a fost plasat sub control judiciar pentru violență în familie, potrivit News.ro.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile împotriva bărbatului din satul Nădab, județul Arad, cercetat pentru violență în familie.

Potrivit sursei citate, probele au relevat că, în 14 noiembrie, bărbatul a fost dus de către polițiști de la locuința sa din Nădab la sediul Poliției din Chișineu-Criș pentru lămurirea unei dispute privind spațiul locativ, pe care o avea cu concubina sa.

În momentul în care a intrat în sediul Poliției din Chișineu-Criș, bărbatul s-a năpustit asupra concubinei sale, lovind-o cu pumnul în față și trăgând-o de păr. Potrivit procurorilor, în timp ce polițiștii interveneau pentru a-l imobiliza, agresorul a trântit-o pe femeie la pământ.

Pentru că aceasta nu a dorit să depună plângere prealabilă împotriva partenerului său, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru violență în familie.

Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirea răspunderii penale a inculpatului.

Săptămâna trecută, șeful Poliției Române anunța că, după cazul din Teleorman, când o femeie a fost ucisă de soț în prezența copilului lor de trei ani, în condițiile în care pe numele bărbatului exista un ordin de protecție, a dispus verificări la nivel național privind modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică.

Totodată, autoritățile au făcut apel la victimele violenței domestice să accepte montarea unui dispozitiv de monitorizare electronică pentru agresor.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că, după recentele cazuri grave de violență domestică, a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecție va fi prezentată automat unui procuror care va dispune măsuri.

„Se înlătură orice posibilitate de interpretare greșită a polițistului”, a transmis ministrul.

În 8 noiembrie, în comuna Beciu, din județul Teleorman, un bărbat care avea pe numele său un ordin de protecție și-a ucis soția cu lovituri de cuțit, sub privirile fiului lor de trei ani. Ulterior, a mers la locuința părinților săi, unde și-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât și brațe. Bărbatul se află la Terapie Intensivă, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă. Femeia semnalase anterior abuzuri și faptul că fusese violată de bărbatul respectiv.

Editor : Ș.A.