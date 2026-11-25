Violența împotriva femeilor nu începe întotdeauna cu agresiuni fizice. De Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, specialiștii atrag atenția că abuzul are mai multe forme, care se suprapun și pot evolua în timp. Cristina Praz, expertă în egalitate de gen la Centrul FILIA, a explicat la Interviurile Digi24.ro că violența fizică apare, în multe cazuri, după ce relația a trecut deja printr-o etapă de control psihologic și economic.

De multe ori, primele semne apar sub forma geloziei excesive, a controlului telefonului, a izolării față de familie și prieteni sau a restricționării accesului la bani. Sunt comportamente pe care victimele le pot confunda cu dovezi de iubire sau de grijă, iar agresorii le folosesc treptat pentru a le limita independența.

„Mai degrabă apar formele mai subtile de violență, de la gelozia extremă la control și alte forme care inclusiv sunt în legislația românească. [...] Nu te mai lasă să ieși în oraș singură, nu te mai lasă să te vezi cu familia ta, îți interzice inclusiv să lucrezi, nu îți dă acces la bani, te jignește, te umilește”, spune Cristina Praz.

Potrivit acesteia, violența psihologică este una dintre cele mai importante forme de abuz, pentru că afectează treptat identitatea și încrederea victimei în propria persoană.

„Prin toate aceste forme de control și de abuz psihologic, te lasă fără identitatea ta și fără curajul de a crede că ești suficient de bună încât să meriți o relație sănătoasă și să ieși din acea relație. [...] Odată ce ai ajuns într-un punct în care nu mai ai încredere în tine, în care ți se pare normal să fii într-o astfel de relație, șansele să ieși dintr-o relație abuzivă și să ceri ajutorul scad considerabil.”

Cercul abuzului: după agresiune poate urma o perioadă în care partenerul devine din nou afectuos

Una dintre explicațiile pentru care victimele rămân în relații abuzive este dinamica acestor relații. Potrivit expertei, violența nu se manifestă liniar. După episoadele de control, umilire sau agresiune pot urma perioade în care partenerul își schimbă comportamentul, devine afectuos și încearcă să recâștige încrederea victimei.

„Întotdeauna ne închipuim că o relație violentă are o dinamică foarte simplă și că se întâmplă un moment de violență și acela este tot contextul. Dar, de fapt, în literatura de specialitate există și această idee de cerc al abuzului, în care există perioade diferite. Inițial, partenerul tău se comportă foarte frumos cu tine, te face să te simți ca și cum ești cea mai importantă persoană de pe pământ. Apoi apar aceste zone de comportamente puțin toxice, de tipul: te controlează, te jignește, te face să simți că nu ești suficient de bună”, spune experta pentru Digi24.ro.

După aceste episoade poate apărea din nou o perioadă de aparentă reconciliere.

„Când își dă seama că poate te gândești să ieși din relația aia și că ești pregătită să renunți, apare din nou zona aceasta de lună de miere, în care începe din nou și te complimentează, te face să te simți ca și cum ești cea mai importantă persoană pentru el. [...] Această dinamică emoțională și psihologică pentru o victimă este foarte complicată, tocmai pentru că nu este liniară.”

Din acest motiv, victimele au nevoie inclusiv de sprijin terapeutic pentru a înțelege ce li se întâmplă și pentru a depăși sentimentul de vinovăție.

Violența economică poate însemna chiar controlul banilor pentru nevoile de bază

O altă formă de abuz mai puțin recunoscută este violența economică. Aceasta nu presupune doar lipsa accesului la veniturile familiei, ci și interzicerea unui loc de muncă, împiedicarea continuării studiilor sau controlul cheltuielilor personale. Experta povestește despre cazul unei supraviețuitoare a violenței economice al cărei partener îi controla inclusiv banii pentru produse menstruale.

„Partenerul nu îi dădea voie, îi controla banii, inclusiv pentru produse menstruale, pentru absorbante. Și spunea: «Păi, ți-ai luat luna trecută absorbante. Ce mai e nevoie de bani și luna aceasta?»”, spune Cristina Praz.

Aceste comportamente pot ajunge să facă victima dependentă financiar de agresor și să îi îngreuneze plecarea din relație.

„Toate aceste forme de violență îți diminuează foarte mult identitatea. Nu te mai simți independentă, nu mai ai încredere în tine și, din nou, de multe ori violența fizică apare mai târziu în relație, tocmai pentru că ai ajuns într-un punct în care simți că nu meriți mai mult și că nu există o altă alternativă pentru tine”, spune experta de la Centrul FILIA.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată dimensiunea globală a fenomenului: aproape una din trei femei, aproximativ 840 de milioane de femei din lume, a trecut prin violență fizică sau sexuală din partea partenerului ori prin violență sexuală din partea unei alte persoane, de-a lungul vieții.

În România, potrivit datelor IGPR prezentate în materialul Digi24.ro, în primele zece luni ale anului 2026 Poliția a intervenit în cazuri de violență domestică, în medie, o dată la trei minute. De asemenea, potrivit numărătorii Centrului FILIA, cel puțin 97 de femei au fost ucise în România între ianuarie 2025 și octombrie 2026.