Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecție din cauza amenințărilor: „Unde ți-a pierit curajul? Ura se întoarce”

George Simion îl agresează pe Virgil Popescu în Parlament.
Foto: INQUAM Photos/ Ilona Andrei
Din articol
George Simion a cerut protecția SPP

Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei care a fost agresat în Parlament de George Simion, în februarie 2022, a scris o postare pe Facebook, sâmbătă, în care spune că liderul AUR descoperă acum că „ura se întoarce, după ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului”.

Simioane, unde ți-a pierit curajul? Când m-ai agresat în Parlament și ai intrat cu forța în Ministerul Energiei, nu ți-a fost teamă. Când ai ajuns la Severin și ai urlat că vii peste mine acasă, erai mare viteaz.

Când veneam de la nunta fiicei mele și mi-ai făcut scandal în aeroportul din Viena, nu ți-a fost jenă. Țipai, împingeai și pozai în «vocea poporului».

Astăzi, ceri protecția statului, invoci «amenințări cu moartea» și te plângi că ești discriminat.

Situația ta e un paradox perfect: agresorul strigă «agresorii». După ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului, descoperi acum că ura se întoarce”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Fostul ministru al Energiei a atras atenția, în mesaj, că ceea ce i se întâmplă liderului AUR „e o consecință directă a propriei tale politici - o profeție autoîmplinită”.

„Ai cultivat tensiunea, ai provocat frica și acum te sufoci în fumul scandalului tău. Este o lecție simplă: dacă intri în furtuna pe care ai creat-o, nu te mai poți plânge că te udă ploaia.

România nu are nevoie de politicieni care transformă agresivitatea în spectacol și apoi cer protecție de la statul pe care l-au insultat.

Are nevoie de oameni care știu ce înseamnă respectul, legea și decența publică.[…], a mai spus Virgil Popescu.

George Simion a cerut protecția SPP

Preşedintele AUR, George Simion, a solicitat intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) pentru asigurarea protecţiei personale, a familiei sale şi a colegilor din conducerea partidului.

Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică din România. Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului AUR”, a spus George Simion, potrivit unui comunicat al AUR transmis vineri.

Acesta a explicat faptul că, în data de 30 octombrie, „faţada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizaţie aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administraţia Trump ca fiind teroristă.”

Până în acest moment, poliţia nu a identificat făptaşii, deşi există imagini video detaliate cu întreaga operaţiune de vandalizare”, a adăugat liderul AUR.

Simion a reamintit că a sesizat autorităţile şi în alte cazuri fără rezultat: „Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru ameninţările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de ameninţări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume şi prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent; dacă facem o comparaţie cu alte cazuri din spaţiul public care vizează reprezentanţi de nivel înalt, se poate observa foarte uşor un dublu standard”.

