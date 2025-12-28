Este viscol puternic la Rânca duminică seara, 28 decembrie, iar autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune. Mașinile aflate deja sus coboară acum și sunt însoțite de drumari.

Informația vine în contextul în care este în vigoare un cod roșu de vânt puternic și ninsori. Turiștii aflați la Rânca nu pot coborî fără să fie însoțiți de utilajele de deszăpezire. Aceștia sunt grupați, iar în fața și în spatele coloanei în care se coboară sunt utilaje.

Drumul a fost închis de la Novaci, iar măsurile vor fi menținute până când vremea se va îmbunătăți.

„Atenție, circulație rutieră închisă pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00! Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00, până când condițiile meteorologice vor permite drumarilor să intervină cu utilajele în condiții de siguranță”, a transmis DRDP Craiova pe Facebook.

Amintim că meteorologii au emis un cod roșu de ninsori însoțite de vânt foarte puternic și vizibilitate aproape de zero în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri altitudine. Rafelele vor putea ajunge și la 120 km/h.

Editor : A.M.G.