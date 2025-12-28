Live TV

Video Viscol puternic la Rânca. Autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune, iar mașinile sunt însoțite de drumari la coborâre

Data actualizării: Data publicării:
ranca-viscol (1)
Drumul a fost închis de la Novaci. Foto: Captură video Digi24

Este viscol puternic la Rânca duminică seara, 28 decembrie, iar autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune. Mașinile aflate deja sus coboară acum și sunt însoțite de drumari.

Informația vine în contextul în care este în vigoare un cod roșu de vânt puternic și ninsori. Turiștii aflați la Rânca nu pot coborî fără să fie însoțiți de utilajele de deszăpezire. Aceștia sunt grupați, iar în fața și în spatele coloanei în care se coboară sunt utilaje. 

Drumul a fost închis de la Novaci, iar măsurile vor fi menținute până când vremea se va îmbunătăți.

„Atenție, circulație rutieră închisă pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00! Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00, până când condițiile meteorologice vor permite drumarilor să intervină cu utilajele în condiții de siguranță”, a transmis DRDP Craiova pe Facebook.

Amintim că meteorologii au emis un cod roșu de ninsori însoțite de vânt foarte puternic și vizibilitate aproape de zero în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri altitudine. Rafelele vor putea ajunge și la 120 km/h.

Citește și:

Verificări ale Poliţiei, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan

Schimbări importante pentru șoferi în 2026. Cum funcționează radarele inteligente care vor fi montate pe șosele

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
ooo
4
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
un barbat merge prin viscol
5
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte...
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Digi Sport
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
salvamontisti montani
Tragedii pe munte, de Crăciun. Un turist a murit în Piatra Craiului, iar doi tineri au fost răniți grav după un accident cu ATV-ul
masini la coada
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini, bară la bară, în drum spre pârtii
politisti la perchezitii
Percheziții de amploare în județul Gorj. Patru persoane au fost reținute într-un dosar de braconaj
dosare cu documente
România, nota 3 la digitalizare în UE. Primăriile alocă sume uriașe pentru dosare cu șină, plicuri și hârtie. Edilii dau vina pe Guvern
hotel ranca
O stațiune turistică populară din țară, rezervată aproape în totalitate pentru Sărbători. Ce oferte sunt de Crăciun și Revelion
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile...
taxi
Zeci de autorizaţii de taxi şi atestate profesionale, retrase de...
Ultimele știri
Membrii Bundestagului solicită furnizarea de rachete Taurus către Ucraina
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace. Volodimir Zelenski și Donald Trump vor vorbi cu liderii europeni
Unii ucraineni au părăsit Letonia din cauza rapoartelor privind o posibilă amenințare din partea Rusiei (psiholog)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Brigitte Bardot a murit. Ce se știe despre unicul ei fiu, cu care a avut o relație marcată de controverse...
Cancan
Ce a apărut în fața porții lui Ion Drăgan, chiar înainte de înmormântare. Imaginile VIDEO au fost surprinse...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la...
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Cum cureți rapid oale și cratițe de grăsime, chiar și în apă rece. Trucuri testate
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
FOTO ”Hulk” din România: ”Așa mi-au spus”. Cine l-a ajutat să devină o ”bestie”: ”Făceam foarte multe greșeli”
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...