Live TV

„Visul american” în România. Cum sunt văzute SUA, Donald Trump și rolul Americii pentru securitatea Europei în țară

Data publicării:
steaguri romania sua
Foto: Shutterstock

Un sondaj IRSOP realizat la începutul lunii octombrie arată că majoritatea românilor păstrează o imagine pozitivă despre Statele Unite și continuă să considere America principalul garant al securității Europei. Totuși, românii sunt tot mai sceptici în privința viitorului adus de Inteligența Artificială și cred că România nu sprijină suficient inițiativa individuală și spiritul antreprenorial.

Imagine pozitivă despre America

Conform cercetării IRSOP, realizată în perspectiva aniversării din 2026 a 250 de ani de la nașterea Statelor Unite, 78% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre America, doar 21% exprimând opinii negative.

Mai mult de jumătate dintre respondenți (52%) cred că nicio altă țară nu va reuși să depășească SUA în viitorul apropiat, în timp ce 45% cred că o astfel de schimbare este posibilă.

SUA, lider global și partener strategic

În ceea ce privește influența globală, 62% dintre români o consideră pozitivă, iar 55% cred că America va continua să conducă lumea în următorul deceniu. Doar 41% anticipează o posibilă pierdere a poziției dominante în favoarea Chinei sau Rusiei.

În planul securității regionale, 64% dintre români consideră că Europa nu este suficient de puternică pentru a se apăra singură de Rusia fără sprijinul american.

Totodată, 55% cred că prezența militară americană în România este la nivelul potrivit, iar 60% susțin creșterea numărului bazelor militare americane din țară.

Îngrijorări legate de Inteligența Artificială

Deși America este percepută drept lider global în tehnologie, inclusiv în domeniul Inteligenței Artificiale, 60% dintre români cred că IA va fi o catastrofă pentru omenire, iar doar 35% o privesc ca pe o binefacere.

Preferințe politice și economice

Între cele două mari partide americane, 38% dintre români simpatizează mai mult cu Partidul Republican al președintelui Donald Trump, în timp ce 33% aleg Partidul Democrat al fostului președinte Joe Biden.

În plan economic, 65% cred că dolarul va rămâne puternic sau foarte puternic în anii următori.

Totuși, românii sunt mai critici când vine vorba de mediul intern: 68% spun că România nu încurajează spiritul antreprenorial, principala explicație pe care istoricii americani o oferă pentru succesul SUA.

Ce ar trebui să discute Nicușor Dan cu Donald Trump

În contextul unei viitoare vizite în SUA, președintele României, Nicușor Dan, ar trebui, potrivit majorității respondenților, să pună accent pe atragerea investițiilor americane (44%). Urmează colaborarea militară (23%), eliminarea vizelor pentru români (15%) și reducerea tarifelor la exporturile românești (13%).

Sondajul IRSOP a fost realizat telefonic, în perioada 2–8 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.017 persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Digi Sport
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează...
viktor orban
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
Peisaj de toamnă în parc.
Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru...
Ultimele știri
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Belgia
OMS: O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa suferă de depresie. Țările cu cele mai mari probleme
Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Suntem pregătiți și facem planuri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
letitia james
Letitia James, procurorul general din New York, pusă sub acuzare: „Donald Trump obligă agențiile federale să-i îndeplinească ordinele”
Donald Trump greets Alexander Stubb - Washington, United States - 09 Oct 2025
Donald Trump promite să apere „cu fermitate” Finlanda în cazul unui atac rusesc
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Ce șanse are Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace. „Dacă opriți acest conflict, este posibil”
Donald Trump
UE are o armă secretă pentru a-i ține piept lui Donald Trump. Cum funcționează „bazooka comercială” din arsenalul Bruxellesului
Nobel Peace Center, nápis, budova
Cine sunt cei cinci norvegieni care decid dacă Trump primește Nobelul pentru Pace. Lobby-ul agresiv s-ar putea întoarce împotriva sa
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta...
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat...
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”