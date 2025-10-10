„Visul american” în România. Cum sunt văzute SUA, Donald Trump și rolul Americii pentru securitatea Europei în țară

Un sondaj IRSOP realizat la începutul lunii octombrie arată că majoritatea românilor păstrează o imagine pozitivă despre Statele Unite și continuă să considere America principalul garant al securității Europei. Totuși, românii sunt tot mai sceptici în privința viitorului adus de Inteligența Artificială și cred că România nu sprijină suficient inițiativa individuală și spiritul antreprenorial.

Imagine pozitivă despre America

Conform cercetării IRSOP, realizată în perspectiva aniversării din 2026 a 250 de ani de la nașterea Statelor Unite, 78% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre America, doar 21% exprimând opinii negative.

Mai mult de jumătate dintre respondenți (52%) cred că nicio altă țară nu va reuși să depășească SUA în viitorul apropiat, în timp ce 45% cred că o astfel de schimbare este posibilă.

SUA, lider global și partener strategic

În ceea ce privește influența globală, 62% dintre români o consideră pozitivă, iar 55% cred că America va continua să conducă lumea în următorul deceniu. Doar 41% anticipează o posibilă pierdere a poziției dominante în favoarea Chinei sau Rusiei.

În planul securității regionale, 64% dintre români consideră că Europa nu este suficient de puternică pentru a se apăra singură de Rusia fără sprijinul american.

Totodată, 55% cred că prezența militară americană în România este la nivelul potrivit, iar 60% susțin creșterea numărului bazelor militare americane din țară.

Îngrijorări legate de Inteligența Artificială

Deși America este percepută drept lider global în tehnologie, inclusiv în domeniul Inteligenței Artificiale, 60% dintre români cred că IA va fi o catastrofă pentru omenire, iar doar 35% o privesc ca pe o binefacere.

Preferințe politice și economice

Între cele două mari partide americane, 38% dintre români simpatizează mai mult cu Partidul Republican al președintelui Donald Trump, în timp ce 33% aleg Partidul Democrat al fostului președinte Joe Biden.

În plan economic, 65% cred că dolarul va rămâne puternic sau foarte puternic în anii următori.

Totuși, românii sunt mai critici când vine vorba de mediul intern: 68% spun că România nu încurajează spiritul antreprenorial, principala explicație pe care istoricii americani o oferă pentru succesul SUA.

Ce ar trebui să discute Nicușor Dan cu Donald Trump

În contextul unei viitoare vizite în SUA, președintele României, Nicușor Dan, ar trebui, potrivit majorității respondenților, să pună accent pe atragerea investițiilor americane (44%). Urmează colaborarea militară (23%), eliminarea vizelor pentru români (15%) și reducerea tarifelor la exporturile românești (13%).

Sondajul IRSOP a fost realizat telefonic, în perioada 2–8 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.017 persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

