Video Vlad Oprea, acuzat de spălare de bani, luare de mită și abuz în serviciu a fost primit cu aplauze la întoarcearea în Primăria Sinaia

vlad oprea
Vlad Oprea Foto Inquam Photos / Mălina Norocea

Edilul orașului Sinaia, Vlad Oprea, s-a întors la primărie după ce a scăpat de măsurile preventive. El a fost primit cu aplauze de angajații primăriei.

Magistrații au anulat prelungirea arestului al domiciliu din cauza unei erori procedurale, mai exact pentru că DNA a r fi depus cererea cu o zi întârziere, informează Digi24.

Vlad Oprea este acuzat de spălare de bani, abuz în serviciu și luare de mită.

În urmă cu câteva zile, primarul din Sinaia Vlad Oprea a anunțat că își reia atribuțiile, după ce în ultimele luni a avut interdicție să își exercite funcția și a fost arestat într-un dosar în care e anchetat pentru fapte de corupție. „Oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, a afirmat edilul.
„De luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia. Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna și distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetență”, a scris Vlad Oprea, sâmbătă pe Facebook.

Vlad Oprea a fost suspendat din funcţie la finalul lunii ianuarie a acestui an, după de a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de: luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, trafic de influenţă în formă continuată, fals în declaraţiile de avere, în formă continuată, abuz în serviciu, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.

 

