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Video Vlad Țepeș, lăudat de fostul „grănicer-șef” al lui Trump. Gregory Bovino: „A avut grijă de oamenii săi împotriva invadatorilor”

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Greg Bovino
Foto: Profimedia
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Gregory Bovino, fostul comandant general al poliției de frontieră a administrației Trump i-a adus elogii lui Vlad Țepeș chiar de la Mănăstirea Snagov. Recunoscut pentru rolul său în operațiunile federale controversate de control al imigrației, în urma cărora au fost uciși și doi cetățeni americani, Bovino a venit în România la invitația AUR și va susține un discurs la conferința unei organizații non-guvernamentale asociate cu formațiunile de extremă dreapta din Europa.

Sunt în România și în spatele meu este o statuie a lui Vlad Țepeș, cunoscut și ca legendarul Dracula. Ceva ce Vlad Țepeș a făcut și mie mi se pare foarte inspirațional, e că el a fost grănicerul original, dacă vreți, din România. El a avut grijă de oamenii săi împotriva invadatorilor, fie că erau invadatori musulmani turci sau oricine altcineva care voia să le facă rău oamenilor săi – el s-a ocupat. Remigrația și deportările în masă sunt pe aceeași linie. Și noi avem grijă de oamenii noștri, ne pasă de oamenii noștri, ne iubim țara, ne iubim tradițiile și cultura”, a transmis Gregory Bovino.

În octombrie 2025, Secretarul american pentru Securitate internă, Kristi Noem, l-a numit pe Bovino „comandant general” al Patrulei de Frontieră, un rang fără temei legal. Bovino a operat în afara structurii de comandă a Patrulei de Frontieră, raportând direct lui Noem. El a fost implicat într-un efort de reorganizare a ICE, împreună cu Corey Lewandowski, fostul manager de campanie al lui Trump, care a consiliat-o pe Noem. 

În urma indignării publice imense și a repercusiunilor politice provocate de decesele a doi cetățeni americani în operațiuni ICE din Minneapolis, administrația Trump l-a retras pe Bovino din Minnesota la sfârșitul lunii ianuarie 2026, înlocuindu-l cu „țarul frontierelor”, Tom Homan. Lui Bovino i s-a luat titlul de comandant general și a fost repartizat din nou în sectorul său de origine din El Centro, California. După demiterea sa din funcția de comandant general, Bovino a devenit critic față de politicile de imigrație ale administrației Trump.

Editor : Ș.R.

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