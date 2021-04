Vlad Voiculescu, despre raportarea greșită a morților Covid: Datele nu sunt certe. Nu e exclus ca diferența să fie de ordinul miilor

Vlad Voiculescu a afirmat, vineri seară, la Digi24, că nu are dovezi care să ateste raportarea eronată a morților de Covid-19, însă diferența între datele raportate poate fi „de ordinul miilor". Întrebat despre câte mii de cazuri este vorba, fostul ministrul al Sănătății a răspuns că deocamdată nu se știe.

Voiculescu a explicat că morții se raportează prin intermediul a două platforme diferite, de către instituții diferite și că a sesizat că sunt discrepanțe în acest sens, fără să poată oferi dovezi.

"O problema cu siguranță există. Am făcut verificări la nivel de spitale, în cele două platforme în care se raportează. Au fost comparate cele două platforme, alerte.ms.ro și corona-forms. Pe o platformă raportează spitale, iar pe cealaltă toate entitățile și diferența este semnificativă", a declarat ministrul demis.

Cele două platforme sunt în coordonarea Ministerului de Interne, respectiv a INSP și Ministerului Sănătății.

Vlad Voiculescu spune că nu are dovezi legate de diferenţe între decesele raportate şi cele reale

"Nu este vorba despre morţi ascunşi, cine a rostit cuvântul ăsta?”, a afirmat Voiculescu la Digi24.

"Din ce cred că s-a întâmplat, și am indicii serioase, există o subraportare. Nu schimbă realitatea, dar schimbă percepția. Am luat un spital, ne-am uitat la cifra deceselor și ne-am uitat cum e raportată în fiecare platformă. În ambele există o subraportare, iar diferența dintre cele două platforme e semnificativă. Avem o platformă în care raportează spitalele, și cealaltă în care raportează mai multe instituții. Raportatea numai din spitale e cu mii de cazuri mai mare decât cea din mai multe instituții”, a mai spus Vlad Voiculescu.

„Datele nu sunt certe. Ce este cert e că există o diferență și că diferența e semnificativă și că e de ordinul miilor, nu poate fi exclus că e de ordinul miilor”, a mai spus acesta.

„Dacă unele spitale nu raportează pentru o perioadă mai lungă și spitale grele în tratarea COVID, atunci trebuie să ne întrebăm ce a funcționat greșit în raportare. Nu am nicio îndoială că o diferență există”, a mai declarat Voiculescu.

Vlad Voiculescu a declarat, vineri dimineață, într-o conferinţă de presă, că există diferenţe între decesele raportate şi cele reale.

“Avem un ministru interimar al Sănătăţii care nu ştiu cât timp are, dar sunt câteva lucruri la care lucram, respectiv le investigam. O să-l rog pe domnul ministru interimar, care ocupă de asemenea funcţia de prim-ministru, să revadă metodologia făcută sub conducerea PNL anul trecut cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID-19. Nu aş vrea să arunc cu numere pentru că nu am reuşit să documentăm acest lucru, dar investigaţia noastră ne arată că există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale”, a afirmat Voiculescu.

Voiculescu: Dacă nu eram demis, nu aș fi făcut publice informațiile

Fostul ministrul al Sănătății a mai spus, vineri seara, la Digi24, că a făcut publică informația cu privire la raportarea morților de Covid pentru că a fost demis din funcție.

„Nu (n-ar fi făcut public - n.r.), aș fi terminat investigația și apoi aș fi făcut-o”, a spus Voiculescu.

„Am făcut public pentru că sunt deja 10-15 persoane în Ministerul Sănătății care știu. Am preferat să spun că e o problemă de metodologie, nu e nicio conspirație, e o raportare făcută corect la nivelul spitalului și care nu a fost transmisă corect mai sus. Mi s-a părut mai responsabil să prezint eu lucrurile decât ca informația să fie circulată pe surse. Lucrurile sunt clare, problema există. Mai devreme sau mai târziu lucrurile trebuie corectate”, a mai precizat acesta.

Ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a fost demis de premierul Florin Cîțu, miercuri. Decizia a venit pe fondul mai multor crize din sănătate, ultima fiind evacuarea pacienţilor de la Spitalul Foişor, accentuate de ordinul privind criteriile de carantină, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, demisă şi ea miercuri din funcţie.

Premierul Florin Cîţu a explicat de ce a luat decizia de a-l demite pe Vlad Voiculescu. El a spus că a vrut să se asigure că oamenii îşi vor menţine încrederea în instituţiile statului.

Premierul Florin Cîțu, după acuzațiile lui Vlad Voiculescu

Premierul Florin Cîțu a refuzat să răspundă atacurilor lansate la adresa sa de Vlad Voiculescu, subliniind că nu comentează opinii personale.

"Nu comentez declarațiile... Vă dați seama cum ar fi să comentez declarațiile celor din Opoziție în fiecare zi. Nu aș avea timp. Avem o pandemie de guvernat, de trecut țara prin pandemie, lucruri foarte importante de făcut. Opinii personale nu comentez", a spus Florin Cîțu. El a dat asigurări că "guvernarea funcționează".

La rândul său, vicepremierul Dan Barna a afirmat în cursul zilei de vineri că premierul Florin Cîțu a fost informat încă de joi despre problema posibilelor inadvertențe privind modul de raportare a deceselor din cauza COVID. Florin Cîțu a declarat vineri că Dan Barna, care coordonează Ministerul Sănătății, nu a prezentat în nicio ședință de Guvern vreo notă de informare cu privire la aceste aspecte și i-a cerut să prezinte „ce soluții a dispus”.

Dan Barna a afirmat că a aflat de problema raportării deceselor COVID cu o zi înainte și că i-a cerut unui secretar de stat din Ministerul Sănătății să-i trimită o informare premierului Florin Cîțu. Ulterior, în ședința de guvern, Barna a susținut că a discutat subiectul cu premierul Cîțu, care ar fi răspuns că „va analiza aceste informații”.

