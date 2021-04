Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat la Digi24 că a încercat să vorbească și cu președintele Klaus Iohannis în ziua în care a fost demis din funcție de premierul Cîțu, dar șeful statului nu i-a răspuns la telefon. Anterior, Voiculescu a precizat că nici Florin Cîțu nu i-a răspuns și nici primarul Capitalei, Nicușor Dan, atunci când l-a sunat, în ziua incidentului de la spitalul Victor Babeș.

„Eu am făcut parte dintr-o echipă guvernamentală, n-am avut aceeași relație cu domnul Iohannis. Nu zic că nu mi-ar fi plăcut să am o discuție, am încercat să am o discuție, nu mi-a răspuns la telefon”, a spus Voiculescu la Digi 24.

Jurnalistul Digi24, Claudiu Pîndaru, l-a întrebat pe invitat: "Dar ce au domnule Voiculescu oamenii ăștia de nu vă răspund la telefon?" "Bună întrebare", a fost replica lui Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu a refuzat să facă orice referire altă referire la președintele Klaus Iohannis. "Nu îl acuz pe Iohannis, nu știu de ce a semnat ordinul", a mai spus fostul ministrul al Sănătății.

