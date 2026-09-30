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Volumul de lemn exploatat în 2025 a fost mai mare cu 7,5%, faţă de 2024 (INS)

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bărbat cățărat pe un buștean de lemn îl taie cu drujba
Foto: Profimedia Images
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Firmele autorizate în exploatarea forestieră au raportat, în 2025, un volum de lemn exploatat mai mare cu 7,5% faţă de anul 2024, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS). În acelaşi timp, a fost înregistrat un avans de 7,2% a volumului de lemn rotund exploatat, raportat la anul 2024, speciile de foioase având o pondere de circa 60%.

„În anul 2025 operatorii economici atestaţi în exploatarea forestieră au raportat un volum de lemn exploatat mai mare cu 7,5% faţă de anul 2024. În anul 2025 faţă de anul 2024 s-a înregistrat o creştere cu 7,2% a volumului de lemn rotund exploatat”, arată, miercuri, INS într-un comunicat de presă citat de News.ro.

În volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare au avut-o speciile de foioase (60,3%), în timp ce speciile de răşinoase au reprezentat 39,7%.

Potrivit datelor INS, dintre speciile de foioase, lemnul de fag are ponderea cea mai mare, respectiv 32,1% din totalul lemnului rotund exploatat.

La creşterea de 7,2% din 2025 a volumului de lemn rotund au contribuit majorarea cu 5% a volumului de răşinoase şi creşterea cu 8,6% a volumului de foioase.

Principala destinaţie a lemnului rotund a fost reprezentată de buşteni, în proporţie de 46,5 %, urmată de lemnul pentru foc în proporţie de 40,7%, precizează INS.

Editor : B.P.

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