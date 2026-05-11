Orașul Voluntari ar putea deveni primul municipiu din județul Ilfov, după ce autoritățile locale au depus documentația necesară în Parlament. Proiectul a împărțit însă comunitatea în două tabere. În timp ce unii locuitori spun că orașul s-a dezvoltat suficient pentru a primi noul statut administrativ, alții atrag atenția că localitatea nu are spital, universitate sau infrastructură suficient dezvoltată, reclamă probleme cu canalizarea și se tem că schimbarea va aduce taxe și impozite mai mari.

Propunerea a stârnit deja reacții împărțite în rândul locuitorilor, mai ales în zona Pipera. Susținătorii proiectului spun că Voluntari s-a dezvoltat suficient pentru a primi statutul de municipiu, în timp ce criticii atrag atenția că orașul are încă probleme importante de infrastructură și servicii publice.

În prezent, Voluntari nu are universitate, teatru sau spital. În localitate funcționează doar un ambulatoriu de specialitate. Cu toate acestea, administrația susține că orașul îndeplinește condițiile necesare pentru schimbarea rangului administrativ și ar putea deveni chiar „capitala” județului Ilfov.

Solicitarea este analizată deja în Parlament. Consiliul Economic și Social a emis însă un aviz negativ, motivând că argumentele prezentate nu îndeplinesc criteriile necesare pentru declararea unui municipiu. Decizia finală ar putea fi anunțată chiar luna viitoare.

Localnicii se tem de taxe mai mari și cer investiții în infrastructură

În Pipera, unul dintre cartierele cu cea mai rapidă dezvoltare din Voluntari, unii locuitori spun că orașul mai are multe probleme de rezolvat înainte de a primi statutul de municipiu.

„Or să crească taxele!”, spune un locuitor care trăiește în Pipera din 1981.

Întrebat cum arăta zona atunci, acesta a răspuns: „Săracă. N-aveam străzi, n-aveam apă, n-aveam canal, n-aveam nimic”.

Acum, spune că localitatea are nevoie de „străzi mai mari și mijloace de transport mai dese pentru oraș”.

Un alt locuitor consideră că schimbarea statutului ar trebui amânată.

„Consider că trebuie să mai așteptăm în legătură cu municipiul. Asta-i părerea mea. Mai trebuie lucrat la infrastructură și la informarea locuitorilor. În Voluntari ar trebui mai multe locuri de joacă. Pe zona cartier Bălcescu nu sunt locuri de joacă și copiii merită acest lucru”, a spus acesta.

Alții cred însă că Voluntari merită deja noul statut.

„Față de alte localități din țară e mult mai bine aici, în Voluntari. Avem tot ce ne trebuie, de la A la Z. S-a ocupat primarul care a fost și care este. A realizat tot ce-i trebuie omului. Merită (să devină municipiu n.r.). Poate o să fie mai bine”, a declarat un locuitor.

Există însă și oameni care spun că problemele de infrastructură sunt încă vizibile după fiecare ploaie.

„Se înfundă canalizarea. Se înfundă toate. Se face baltă”, spune un alt localnic.

Întrebat dacă Voluntari ar trebui să mai aștepte până să devină municipiu, acesta a răspuns scurt: „Să mai aștepte”.

