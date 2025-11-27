Live TV

„Vom continua să vă otrăvim”. Ce spune Diana Buzoianu despre problema poluării din Ploiești: Legea mirosurilor nu are norme de aplicare

rafinarie de petrol
Rafinărie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Diana Buzoianu susține că rafinăriile din zona Ploieștiului „cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise și folosesc acest şantaj, până la urmă, împotriva unei comunităţi întregi, spunând: da, noi vom plăti amenzile şi da, ştim că următoarea sancţiune care este aplicată pe lege nouă nu ni se va aplica niciodată, aşa că ghinion pentru voi, noi vom continua să vă otrăvim”. Ministra Mediului a anunțat că va intra în legătură cu oficiali ai altor state, unde există rafinării în proximitatea zonelor rezidențiale, pentru a identifica tehnologiile folosite și a evalua care dintre acestea pot fi implementate și în județul Prahova, conform News.ro.

Aceasta a spus joi seară, 27 noiembrie, la Ploiești, unde se desfășoară o dezbatere pe tema poluării, că va iniția demersuri pentru adoptarea normelor de aplicare pentru legea mirosurilor, Ministerul Mediului asumându-şi realizarea unui studiu care să stea la baza acestor norme. 

„Haideţi să plecăm de la prezumţia absolut evidentă că există o poluare, haideţi să plecăm de la prezumţia absolut evidentă că este o problemă care nu a fost adresată până acum corect şi că trebuie să găsim soluţii. O parte din problemă este că legea mirosurilor, care ar fi trebuit să se ocupe de sancţiunile care ar fi trebuit să fie aplicate, până în ziua de astăzi nu are norme de aplicare. Suntem în discuţii destul de avansate cu ministrul Sănătăţii pentru a vedea cum putem să trecem normele de aplicare a legii mirosurilor. Asta înseamnă inclusiv un studiu care trebuia să fie făcut, la Ministerul Mediului ne-am asumat că vom realiza acest studiu, el putea fi realizat ori de Ministerul Sănătăţii, ori de Ministerul Mediului”, a spus Diana Buzoianu.

Mai mult, ea a afirmat că a hotărât ca Ministerul Mediului să-și asume acest lucru pentru a nu mai întârzia adoptarea normelor. Diana Buzoianu a subliniat că-și dorește ca, până la jumătatea anului viitor, aceste norme de aplicare să fie adoptate.

Ministra a mai transmis că, începând cu anul viitor, vor fi evaluate tehnologiile folosite în alte țări la rafinării pentru a înțelege practicile în acele state.

„După ce vom discuta cu reprezentanţii altor state, vom avea o discuţie foarte serioasă cu rafinăriile din această zonă pentru că eu cred că, dacă mergem înainte cu aplicarea amenzilor (...), problema va rămâne în continuare. Realitatea este că aceste rafinării cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise şi folosesc acest şantaj, până la urmă, împotriva unei comunităţi întregi, spunând: da, noi vom plăti amenzile şi da, ştim că următoarea sancţiune care este aplicată pe lege nouă nu ni se va aplica niciodată, aşa că ghinion pentru voi, noi vom continua să vă otrăvim. Şi nu ştiu dacă o să mai funcţioneze mult timp aşa ceva. Cred că avem o comunitate care a fost ignorată prea mult timp şi care trebuie să fie ascultată. Drept urmare, cu toată bunăvoinţa, vom identifica măsurile tehnice care pot fi puse în aplicare şi sper ca de anul viitor vom avea discuţii cu aceste rafinării care şi ele trebuie să înţeleagă că au o responsabilitate şi că da, nu pot şantaja la infinit comunităţi întregi”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ea crede că „în momentul de faţă se pot implementa mult mai multe măsuri care nu au fost implementate deja”.

Ministrul Mediului a admis că „astăzi nu este o opţiune pentru România să se închidă aceste rafinării”, arătând că tocmai de aceea este prioritar să se facă investiţiile în tehnologiile care să „nu mai otrăvească comunităţi întregi”.

De ce miroase a cauciuc ars la Ploiești și ce e „ceața densă" din zonă: explicațiile Gărzii de Mediu

Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)

