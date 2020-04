Vor fi discriminați românii cu coronavirus? CTP: Atmosfera de suspiciune se poate întinde la întreaga societate

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus, vineri seară, la Digi24, că se teme că românii care au fost infectați cu coronavirus vor fi discriminați, la fel ca cei care în trecut au avut o problemă de sănătate psihică. El a vorbit în acest sens și despre unii romi din Țăndărei care nu au respectat recomandările autorităților și au fost amendați, afirmând că termenul de „țigan” se poate extinde la mai mulți oameni, reprezentând în acest sens o formă de discriminare.

Transmit ideea de luptă, când o asemenea coloană motorizată, armată plus poliție, se îndreaptă spre Țăndărei, nici măcar nu e vorba de un oraș mare, înseamnă că acolo au de luptat cu un inamic. Eu nu spun că nu trebuia să nu intervină, probabil că acei cetățeni refuză, chiar dacă sunt opriți pe stradă, refuză să se supună. Nu e vorba că nu sunt destule cadre de miliție și armată, e vorba că aceia nu se supun. Să fiu corect politic, ar trebui să vorbesc despre eschimoșii care au venit în Țăndărei, ca să nu mai am probleme cu CNCD. N-o s-o fac. Oamenii din Țăndărei, intervievați de postul Digi24, au spus clar: au venit romi din Italia, Spania, Germania, de unde au venit.

Acele amenzi nu sunt date majoritar romilor. Individul ăla, fost ofițer MAI, care a infectat nu știu câte sute de oameni, a dus la închiderea spitalului Gerota, nu era de etnie romă, precum și mulți alții. Iresponsabilii, scelerații de la Suceava care conduc spitalul și au făcut ce au făcut nu erau de etnie romă. Însă, etnia aceasta poate să sufere acum niște daune de imagine majore. Imediat există tendința de a spune că de vină sunt neromânii. Ăștia nu sunt români - asta e prima gândire - nu noi, au venit țiganii din străinătate, ăștia ne-au îmbolnăvit. Nu e vorba numai de romi, e vorba și de români, care sunt priviți acum cu multă suspiciune.

Lucrul de care m-am temut din prima clipă a acestei crize - mă tem că atitudinea față de societatea deschisă în România, care să comunice cu Occidentul tot timpul, să ne considerăm cetățeni europeni, va suferi o lovitură majoră. Și asta se poate întâmpla.

Iarăși, poți să nu fii de etnie romă, să nu fi venit din străinătate, poți să fii un vecin de la tine din cartier, despre care nu se știe că este infectat dar se știe că lucrează la un spital cu pacienți covid (asistenta medicală din Galați, n.red.) A fost dată afară din magazin de către vânzătoare, nu cetățeni cumpărători. Pentru că e asistentă.

Nu se gândesc (că vor devin pacienți, n.red.), pentru că genul acesta de oameni nu gândesc în viitor și nu gândesc nici mai departe de scara lor de bloc, pentru ei lumea nu există, există doar cercul acela strâmt în care trăiesc.

Romii din Țăndărei care produc acele probleme, cei care mint și cei care au produs îmbolnăviri în mod premeditat, apoi cei care vin din străinătate și sunt puși pe același plan cu cei care produc îmbolnăviri, adică vii din străinătate e clar că ai venit să ne îmbolnăvești, și această doamnă care nu e nimic din toate astea. Dimpotrivă, e un simplu cetățean care încearcă să se opună coronavirusului.

Știți ce demonstrează lucrul ăsta? Demonstrează o replică a lui Goebbels care i-a propus lui Fritz Lang să fie șeful cinematografiei germane naziste. Și Fritz Lang, care nu știa pe unde să mai iasă din biroul luui Goebbels, i-a spus: Am avut o bunică evreică. Asta însemna că este evreu, potrivit legilor de la Nurnberg. Și Goebbels i-a răspuns: Herr Lang, noi hotărâm cine e evreu și cine nu.

Deci, țigan, rom poate să fie oricine. Vedeți? Mulți pot să spună să pună armata pe ei, că sunt țigani, au venit și chiar am înțeles că circulau aiurea pe străzi. Calificativul ăsta de țigan se duce imediat la multe alte categorii, care n-au nicio legătură cu etnia. Eu de pe scara blocului hotărăsc cine e țigan și cine nu. Mecanismul de discriminare se extinde foarte rapid în condiții de criză, el nu va rămâne niciodată redus la o anumită categorie. Iar ceilalți să nu-și facă griji: Lasă, dom'le, au treabă numai cu țiganii, au treabă numai cu asistentele medicale, numai cu bolnavii de covid. Nu. Atmosfera de suspiciune se poate întinde la întreaga societate. Celălalt devine dușmanul tău dacă nu există suficientă educație.

Ai avut covid, ești marcat pe viață. Lucrul acesta îl putem vedea la oamenii care au avut în viața lor o problemă psihică, anxietate, depresie. S-au tratat, s-au vindecat, însă întotdeauna vor fi priviți: care, bă, nebuna aia? Aia a fost la balamuc. Pentru simplul fapt că s-a dus să se trateze, aia e o nebună. Toată viața respectivul va fi văzut ca un nebun. Ai avut, este ca și cum ai avut sifilis, care e vindecabil astăzi.

Vom fi cu toții covizi, poate în felul ăsta mai evoluăm din punct de vedere psihic. La covid se uită, covidul este necunoscutul care vine din străinătate. Gripa e a noastră, cu toate că și ea a venit cândva din străinătate. E mioritică, e de la noi, nu ne creează suspiciuni, covidul creează.

Un medic spaniol a spus: Când a început povestea în China, a fost foarte greu să convingem autoritățile aici să ia măsuri, pentru că răspunsul a fost China e departe.

Așa se poate judeca și în România. Bucureștenii pot să spună: Suceava? Suceava e departe. Acest covid ajunge să reducă distanțele. E posibil că distanța mentală dintre oameni și națiuni să se reducă. Iată, China nu mai e așa departe, e aici, cu noi, în România. Poate asta va duce la un progres în mințile oamenilor ca să înteleagă cât de lipsit de sens e să spună: E departe. Sau cum se spunea în Al Doilea Război Mondial, când veneau bombardierele Aliate. Bucureștenii se uitau sus și spunea: Du-i, Doamne, la Ploiești! Să nu bombardeze în București. Ploieștiul unde e? Departe.

Și vecinii de la parter pot să fie foarte departe de mine care stau la 3 cu familia. Acest covid poate să aibă și influențe poate bune. Mă mai gândesc la una, respirăm cu toții aer curat în capitală. Nu aveți o senzație de realitate imediată. Evident că o port (masca). Știți foarte bine, eu am fost un predecesor ilustru, aveam mască cu mult timp înainte. Din pricina poluării o purtam, nu din pricina virusului.