Live TV

„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI

Data publicării:
scam
Foto: MAI/ Facebook

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că hackerii au reluat campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii cibernetici încearcă să inducă în eroare cetăţenii pentru a obţine acces la date personale şi la conturile de mesagerie. MAI avertizează că mesajele din campanie conţin „un link maliţios” care nu trebuie accesat, chiar dacă vine de la un număr de telefon cunoscut.

„Mesajele din campania «Votează copilul prietenului meu» conţin un link maliţios! NU accesaţi link-ul, chiar dacă primiţi mesajul de la un număr de telefon cunoscut. Contul persoanei respective poate fi deja compromis. Rămâneţi vigilenţi! Protejaţi-vă datele! Nu distribuiţi mai departe mesajul! Rămâneţi în siguranţă!”, transmit reprezentanţii MAI.

În urmă cu câteva săptămâni, specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender lansau avertizări în legătură cu o campanie care afectează tot mai mulţi utilizatori de WhatsApp din România. Astfel, sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii reuşeau să preia controlul asupra conturilor unor persoane şi să comită înşelăciuni în numele acestora sau să obţină bani de la ele, potrivit News.ro.

Campania frauduloasă era cunoscută sub numele de „Votează pentru copilul meu” şi pornea cu un mesaj emoţionant şi aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută, în care viitoarea victimă era îndemnată să voteze pentru „X”, într-un concurs, despre care se menţiona că este „fiica unei prietene, care poate câştiga o bursă”, fiind îndemnată să acceseze un link.

Potrivit specialiştilor, pentru că mesajul venea de la numărul de telefon al unei persoane cunoscute, mulţi utilizatori cădeau în plasă şi accesau linkul respectiv fără să fi avut vreo suspiciunea. Site-ul pe care ajungeau părea real, conţinând fotografii, butoane de vot şi chiar „clasamente” false. Pentru a vota, utilizatorii erau îndrumaţi să introducă numărul de telefon şi un cod primit prin WhatsApp, cod care, în realitate, le oferea atacatorilor acces complet la contul lor.

Aceiaşi spoecialişti explicau că, odată ce contul era compromis, infractorii trimiteau mesaje similare tuturor contactelor victimei şi, ulterior, comiteau înşelăciuni sau cereau bani sub diverse pretexte urgente.

Analizele Bitdefender indicau România printre principalele ţinte ale acestei campanii, alături de Polonia şi Germania. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase şi peste 550 de linkuri false care imită concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
Digi Sport
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
bani-lei
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat...
Ultimele știri
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia
#OameniiDIGI au plantat 5.200 de puieți la cea de-a doua ediție „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Atac cibernetic
Dispozitivele inteligente dintr-o locuinţă, ținta a aproape 30 de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate
certificat de nastere
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie: „Documentele devin nule şi fără valabilitate”
Cătălin Predoiu.
Cătălin Predoiu dă asigurări că niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă după reorganizarea MAI
tastatura-calculator-internet-posibil-hacker-1-getty
Deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost ajutat de un polițist. Directorul unității, schimbat (raport ANP)
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Prefectul Capitalei: Apar imagini cu oameni care intră într-un bloc afectat de explozie, dar nu sunt din Rahova. Avertisment de la MAI
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât costă o porție de sarmale la Târgul de Crăciun de la Craiova. Se vând la gramaj, iar prețul îi uimește pe...
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu