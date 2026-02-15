Vrancea: Peste 73 de câini din adăpostul de la Suraia au fost relocaţi

Peste 73 de câini din adăpostul de la Suraia, judeţul Vrancea, au fost relocaţi până duminică după-amiază. Operaţiunea de preluare şi relocare este în plină derulare.



„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea informează că şi în cursul zilei de astăzi, poliţişti din cadrul Biroului Protecţia Animalelor se află la adăpostul de animale situat în localitatea Suraia. Prezenţa poliţiştilor are ca scop asigurarea desfăşurării în condiţii legale şi de siguranţă a activităţilor de preluare şi relocare a animalelor aflate în adăpost, precum şi prevenirea oricăror incidente”, a transmis, duminică, IPJ vrancea.

Poliţiştii menţin legătura permanentă cu reprezentanţii adăpostului, ai asociaţiilor de protecţie a animalelor, ONG-urilorprezente şi cu autorităţile competente, monitorizează modul în care se realizează preluarea animalelor, astfel încât aceasta să se facă în condiţii corespunzătoare de protecţie şi bunăstare, verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia animalelor, asigură ordinea şi siguranţa publică în zonă.

„Până la acest moment, pentru 73 de câini au fost identificate soluţii de preluare, aceştia fiind deja relocaţi cu sprijinul asociaţiilor, ONG-urilor şi al persoanelor fizice, activităţile fiind în desfăşurare pentru toate animalele aflate în locaţie”, au mai transmis poliţiştii.

Asociaţiile implicate în sesizarea cazului şi preluarea animalelor transmit constant actualizări ale situaţiei de la faţa locului, mulţumite că, în sfârşit, animalele primesc îngrijirea de care au nevoie.

