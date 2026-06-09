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Video Vreme capricioasă cu fenomene extreme: grindină de mari dimensiuni în Prahova, risc de inundații până mâine dimineață

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furtună
Grindină și ploi torențiale. Foto: Shutterstock

Grindina a făcut prăpăd în mai multe localități din Prahova, marți după-amiază, după o rupere de nori. Mai multe zone din județ au fost sub avertizare de cod portocaliu de fenomene extreme, iar până mâine dimineață există risc de inundații.

 

În mai multe localități din Prahova a plouat cu gheață, marți după-amiază. Un strat consistent de gheață s-a depus pe sol și a distrus grădinile oamenilor.

În județul Prahova au fost emise mesaje RO-Alert de avertizare a populației în mai multe zone vizate de un cod portocaliu de ploi torențiale și grindină, potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Venter.

De asemenea, este risc de inundații până mâine la ora 9:00 în zona râului Teleajen și afluenții acestuia.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă vizate. Aceștia sunt sfătuiți să își curețe rigolele și să îndepărteze bunurile și animalele din zonele cu risc de inundare.

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Editor : Ș.R.

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