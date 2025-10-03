Live TV

ANM a emis avertizări de vremea rea.
Cod roșu și portocaliu de ploi și vânt 

Ninge în continuare la munte, unde la peste 1.500 de metri s-a depus deja un strat de jumătate de metru, iar Transalpina rămâne închisă. A nins și pe Valea Prahovei, unde drumarii au intervenit pentru deszăpezire. Sudul și estul țării sunt sub cod roșu și portocaliu de ploi și vânt, cu rafale de până la 90 km/h. Potrivit ANM, vremea va rămâne rece în acest weekend, iar abia de la mijlocul săptămânii viitoare temperaturile vor începe să crească treptat, ajungând din nou la 20–21 de grade.

Cod roșu și portocaliu de ploi și vânt 

ACTUALIZARE 13,44 Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat la Digi24 că avertizările de vreme severă rămân în vigoare până sâmbătă seara, ora 21,00. Este vorba despre un cod roșu pentru județele Dolj și Olt, precum și un cod portocaliu pentru jumătatea de sud-est a României, unde sunt prognozate cantități importante de precipitații și intensificări ale vântului.

În zona montană înaltă, în Carpații Meridionali, sunt așteptate ninsori temporare și viscol, cu probabilitatea depunerii unui strat consistent de zăpadă până la ora 23,00. De la ora 23,00 și până duminică dimineață, la ora 10.00, avertizarea se transformă într-un cod galben, deoarece ploile vor continua, cu cantități de 30–40 l/mp și izolat peste 40–50 l/mp, în special în sud-estul și estul țării.

„Sunt două zile cu fenomene meteorologice extreme, care s-au confirmat deja: cantități mari de precipitații, intensificări ale vântului, inclusiv în Capitală”, a spus Elena Mateescu.

În Oltenia, cantitățile de apă înregistrate pe parcursul nopții au atins deja media climatologică a lunii octombrie cu 44,7 l/mp, în condițiile în care media lunară este de 45 l/mp. „Cantitățile semnificative înregistrate în aria avertizată de cod roșu și portocaliu confirmă, din păcate, efectele ciclonului care a adus în România ploi abundente”, a explicat șefa ANM.

Din punct de vedere termic, vremea este rece, cu maxime de doar 10-11 grade, dar din cauza vântului valorile resimțite sunt mult mai scăzute, chiar apropiate de zero grade în Capitală.

În București, pompierii vau avut, vineri dimineaţă, 86 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. Mare parte dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat zeci de autoturisme.

Duminică, temperaturile vor urca ușor până la 20 de grade în sudul extrem al țării, dar vremea va rămâne rece, cu intensificări ale vântului de 70–90 km/h. Săptămâna viitoare, marți și miercuri, se vor înregistra din nou valori coborâte, între 5 și 14 grade, cu ploi mai ales în est și sud-est. Abia de joi săptămâna viitoare vremea se va ameliora, cu temperaturi maxime între 10 și 21 de grade și cu o diminuare treptată a ploilor.

Știre inițială

La altitudini de peste 1.500 de metri s-a depus deja un strat de zăpadă de jumătate de metru, iar Transalpina rămâne închisă. A nins noaptea trecută și pe Valea Prahovei, iar drumarii au intervenit pentru a curăța zăpada.

În acest moment se acționează în continuare cu utilaje pentru dezăpezirea drumului național 67 C, care duce să către stațiunea montană Rânca din Gorj și către Transalpina. Șoseaua rămâne închisă cel puțin până în această dimineață, în funcție de vreme.

A nins și în zona montană din centrul țării. S-a acționat cu utilaje de deszăpezile pe D 73 A Predeal-Râșnov, dar și pe DN1 și pe DN73 Bran-Fundata.

Alexandru Andronache, reprezentant al Centrului InfoTrafic, a spus la Digi24 că au avut loc și primele accidente rutiere cauzate de condițiile nefavorabile.

„Avem în desfășurare două evenimente rutiere. Primul dintre ele în județul Buzău, pe DN2, în apropierea localității Mărăcineni. Acolo s-a produs o coliziune între două autovehicule, unul dintre acestea răturnându-se pe partea carosabilă. În urma accidentului, o persoană a suferit răni ușoare, a fost asistată medical la fața locului, însă nu s-a impus transportul la spital, astfel că evenimentul rutier a fost soluționat ca tamponare”, a spus el.

„Au fost însă impuse restricții de trafic pe o bandă a sensului de mers spre Focșani, însă în prezent autovehiculul a fost extras de pe suprafața de rulare, astfel că nu mai sunt impuse restricții de circulație. Totuși, continuă să fie înregistrate valori de trafic ridicate în zonă, pe ambele sensuri de mers”, a mai spus Andronache.

„Al doilea eveniment rutier produs în județul Harghita, pe DN13 C. Un autoturism a impactat un stâlp de electricitate, conducătorul fiind încarcerat și conștient. Traficul rutier se întrerup pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor specializate”, a adăugat el.

„Le recomandăm șoferilor să manifeste prudență la volan, să se asigure și să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare și, foarte important, să crească distanța de siguranță între vehicule”, a mai spus el.

