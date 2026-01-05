Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile acționează pentru deszăpezire și remedierea avariilor

Instituţiile guvernamentale acţionează pentru reducerea efectelor cauzate de situaţia meteorologică şi ţin legătura îndeaproape cu autorităţile locale din comunităţile în care este nevoie de intervenţii pentru remedierea avariilor produse de ninsoare şi viscol, anunţă, luni, Executivul. Comandamentul de iarnă a fost convocat la ora 14.00, la MAI, cu participarea vicepremierului Marian Neacşu.

„În perioada 22 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Ministerul Transporturilor, prin instituţiile din subordine, a efectuat acţiuni de deszăpezire efectuate cu 2915 utilaje de către Direcţiile Regionale de Drumuri Publice din Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Constanţa şi Buzău. Sunt asigurate cantităţi suficiente de sare necesare deszăpezirii şi pentru perioada următoare, iar autorităţile rămân în alertă pentru a acţiona în toate zonele în care este nevoie de intervenţii”, informează Guvernul, care precizează că detalii privind situaţia drumurilor naţionale şi a autostrăzilor din România se regăsesc pe https://dispecerat.andnet.ro/.

De asemenea, efectivele Ministerului Afacerilor Interne rămân în teren şi acţionează permanent pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

„Ca urmare a condiţiilor meteorologice au fost desfăşurate intervenţii în 40 de localităţi din 13 de judeţe pentru îndepărtarea copacilor căzuţi, degajarea elementelor de construcţie şi remedierea efectelor vântului puternic şi ale ninsorilor”, precizează Guvernul.



Ministerul Energiei, prin instituţiile şi operatorii de distribuţie, a intervenit pentru remedierea avariilor la nivelul instalaţiilor electrice. Situaţia va fi în continuare monitorizată şi se va interveni rapid acolo unde va fi nevoie pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil.

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile pe care le coordonează, a emis avertizări hidro-meteorologice şi a pus la dispoziţia cetăţenilor şi autorităţilor informaţii utile pentru gestionarea eficientă a situaţiei. Instituţiile guvernamentale vor rămâne în contact permanent cu autorităţile locale pentru a oferi sprijin în toate comunităţile afectate de ninsoare şi viscol”, precizează Executivul.

