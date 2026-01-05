Live TV

Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile acționează pentru deszăpezire și remedierea avariilor

Data actualizării: Data publicării:
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Foto: Inquam Photos / Cosmin Enache

Instituţiile guvernamentale acţionează pentru reducerea efectelor cauzate de situaţia meteorologică şi ţin legătura îndeaproape cu autorităţile locale din comunităţile în care este nevoie de intervenţii pentru remedierea avariilor produse de ninsoare şi viscol, anunţă, luni, Executivul. Comandamentul de iarnă a fost convocat la ora 14.00, la MAI, cu participarea vicepremierului Marian Neacşu.

„În perioada 22 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Ministerul Transporturilor, prin instituţiile din subordine, a efectuat acţiuni de deszăpezire efectuate cu 2915 utilaje de către Direcţiile Regionale de Drumuri Publice din Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Constanţa şi Buzău. Sunt asigurate cantităţi suficiente de sare necesare deszăpezirii şi pentru perioada următoare, iar autorităţile rămân în alertă pentru a acţiona în toate zonele în care este nevoie de intervenţii”, informează Guvernul, care precizează că detalii privind situaţia drumurilor naţionale şi a autostrăzilor din România se regăsesc pe  https://dispecerat.andnet.ro/.

De asemenea, efectivele Ministerului Afacerilor Interne rămân în teren şi acţionează permanent pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

„Ca urmare a condiţiilor meteorologice au fost desfăşurate intervenţii în 40 de localităţi din 13 de judeţe pentru îndepărtarea copacilor căzuţi, degajarea elementelor de construcţie şi remedierea efectelor vântului puternic şi ale ninsorilor”, precizează Guvernul.
 
Ministerul Energiei, prin instituţiile şi operatorii de distribuţie, a intervenit pentru remedierea avariilor la nivelul instalaţiilor electrice. Situaţia va fi în continuare monitorizată şi se va interveni rapid acolo unde va fi nevoie pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil. 

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile pe care le coordonează, a emis avertizări hidro-meteorologice şi a pus la dispoziţia cetăţenilor şi autorităţilor informaţii utile pentru gestionarea eficientă a situaţiei. Instituţiile guvernamentale vor rămâne în contact permanent cu autorităţile locale pentru a oferi sprijin în toate comunităţile afectate de ninsoare şi viscol”, precizează Executivul.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
5
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vreme, meteo, ger
Urmează două zile cu ninsori și viscol, anunță meteorologii. Cum va fi vremea în București
calendar foi de ceapa
Calendarul foilor de ceapă, tradiție păstrată în Oltenia. Cum fac și astăzi bătrânele satelor prognoza meteo pentru tot anul
ilie bolojan
Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele pe 2026
Man digs with a shovel car stuck in deep snow on winter day
Cod galben de viscol și vânt puternic în 16 județe. Meteorologii anunță ninsori abundente, ploi și polei
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de mii de oameni fără curent electric
Recomandările redacţiei
pompieri scot masini din zapada
Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în...
Radoslaw Sikorski
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală...
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Buzoianu anunță lansarea procesului de selecţie pentru funcţia de...
Ultimele știri
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile de anexare”
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Una dintre cele mai norocoase zile din 2026. Cum arată horoscopul săptămânii 5-11 ianuarie pentru fiecare...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut...
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Țara ieftină din Europa care atrage turiștii în vara 2026: berea e la 1 euro, iar o masă completă ajunge la...
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Efectele ordonanței trenuleț în 2026: Pensii înghețate sau suspendate, indemnizații amânate. Lista completă
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău după o masă copioasă de sărbători. Ce este coma alimentară
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...