Vremea se schimbă radical. Avertismentul Poliţiei după ce în unele zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare

Data publicării:
Tipuri de anvelope permise pe timp de iarnă. Foto Getty Images
Tipuri de anvelope permise pe timp de iarnă. Foto Getty Images

Poliţia din Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.

„În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, scrie News.ro.

Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi anvelope de iarnă montate şi că adaptaţi viteza la condiţiile din trafic”, este avertismentul transmis, duminică seară, de către Poliţia Sibiu.

Instituţia precizează că echipajele de poliţie sunt prezente în teren pentru a sprijini siguranţa rutieră şi pentru a se asigura că circulaţia se desfăşoară în condiţii optime pe timpul fenomenelor meteo.

Poliţiştii transmit, de asemenea, o serie de recomandări:
• Măriţi distanţa de siguranţă
• Evitaţi manevrele bruşte
• Conduceţi responsabil
• Circulaţi cu prudenţă pentru a ajunge în siguranţă la destinaţie!

Meteorologii au anunţat precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi izolat depuneri de polei, dar şi ninsori slabe, în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei.

La munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

De asemenea, vremea continuă să se răcească. Duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a ţării.

 

