„Waze nu le știe chiar pe toate” - mesajul Poliţiei care a generat o amplă dezbatere în mediul online

„Waze nu le știe chiar pe toate”, a transmis Poliţia Română într-un mesaj pe Facebook, în care, pornind de la un dialog în trafic atrage atenţia asupra obligaţiilor pe care le au şoferii când sunt opriţi de poliţişti. Postarea a atras sute de comentarii pro şi contra ţi a generat o dezbatere amplă, astfel că Poliţia a revenit cu o concluzie: „Dacă respecți legea nici nu contează unde stă polițistul!”.

„Dialog aseară între un șofer și un polițist:

- Dar nu trebuia să fiți aici!

- De ce?

- Gabriela mi-a zis că sunteți pe strada cealaltă!

- Gabriela fiind cine?

- Fata asta care vorbește la Waze! Aveți ordin de serviciu pentru strada asta? Dacă mi-l arătați suflu...dacă nu aveți, nu suflu!

Concluzii:

1. Nu vă bazați pe aplicațiile de navigație pentru a ne identifica în trafic, uneori și noi le folosim! Vedeți, Waze nu le știe chiar pe toate...

2. Atunci când vă oprește, polițistul are obligația să se prezinte. Restul e legendă. Așa că nu-i cereți documente justificative de care ați aflat din postările binevoitorilor care caută soluții pentru a scăpa de lege! Asta e ca și cum vă urcați în autobuz și-i cereți șoferului să vă arate permisul, ITP-ul, testul psihologic etc!

3. Dacă sunteți reticent și agresiv nu rezolvați nimic! Din contră, asta vă poate agrava situația.

Apropo, există cineva dintre dumneavoastră care a cerut ordinul de serviciu, legitimația etc. când a fost oprit de poliție într-o altă țară? Ne puteți spune și nouă ce reacție au avut polițiștii?”, este prima postare în care Poliţia Română avertizează asupra unor situaţii des întâlnite în trafic.

În urma sutelor de păreri primite, poliţia a revenit cu precizări suplimentare: „Legat de polițiștii români care stau ascunși cu aparatul radar, vă facem cunoștință cu Pierre sau Jacque (nu îi știm exact numele), din cadrul Poliției Municipale Amiens din Franța! Până la urmă, dacă respecți legea nici nu contează unde stă polițistul!”