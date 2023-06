Regele Charles a lăsat pentru câteva zile grijile și preocupările de monarh și s-a relaxat alături de localnicii și turiștii care au venit să-l vadă la picnicul regal special pregătit de echipa sa.

Mesele au fost pline de bucate alese, iar borcanele cu zacuscă și murături au stat la loc de cinste. Pe mese au mai fost brânză, roșii, ceapă, dar și pâine de casă. Nu a lipsit nici vinul bisericesc, licoare pe care chiar regele Charles ar fi cerut-o.

Ferencz Boldijar, preot paroh în Valea Zălanului: "Au întrebat dacă am vin bisericesc și am zis că am, am adus și niște dulciuri, ca să ne simțim bine."

Regele s-a plimbat minute bune printre mese, a dat mâna și a vorbit cu toți cei chemați la sărbătoare. Invitații nu au venit nici ei cu mâna goală, i-au adus majestății sale buchete cu flori și miere de albine, ca să-i îndulcească șederea la Valea Zălanului.

- Mierea originală, e foarte bună, trebuie să gustați. Poftiți!

- Din această miere a gustat și Regele Charles.

- Da, sigur.

- Preferata lui, mierea naturală. E foarte bună!

După masă, regele a plecat în drumeție pe dealurile din jurul cătunului. Obosit, a revenit cu mașina câteva ore mai târziu. I-a salutat din nou pe localnici și turiști și apoi s-a retras.

"Unde doarme dânsul am dormit și eu când am fost copil"

Bărbat: Casa asta a fost a bunicilor mei.

Reporter: Chiar unde sta regele acum?

Bărbat: Da, unde doarme dânsul am dormit și eu când am fost copil și mai mare, 19-20 de ani. Și sunt emoționat că dânsul doarme în camera unde am dormit și eu în copilărie.

Femeie: Nu numai că l-am văzut, ceea ce mulți de pe acest pământ își doresc. Mai mult, am dat mâna cu el și-mi-a pus două întrebări. Și nu mă așteptăm la asta în niciun caz, deși și dânsul până la urmă este un om, dar statutul poziția și tot ce deține e mult mai sus.

Reporter: Și ce v-a întrebat?

Femeie: M-a întrebat de unde sunt și cu ce mă ocup. Am trăit să o văd și pe asta. Și am spus că eu nu plec de aici până nu voi reuși să-l văd.

Reporter: Și de unde ați venit?

Femeie: De la Timișoara.

Reporter: Special pentru a-l vedea pe rege?

Femeie: Da, am venit împreună la ora 2 și am spus că nu vom pleca azi, cine știe ce se va întâmplă, nu se știe dacă se mai repetă vreodată în viață.

Bărbat: Special pentru majestatea să, să-l vedem.

Reporter: La cât v-ați trezit dimineață ca să veniți?

Bărbat: Am venit de aseară.

Reporter: V-ați cazat în apropiere?

Bărbat: Da, la intrarea în sat, și de dimineață la prima ora eram aici. Altă ocazie nu cred că vom mai avea că noi suntem din Piatra Neamț e cam peste mână.

Femeie: Dorim să vedem și noi măcar o dată în viață un om adevărat.

Reporter: Sunteți emoționată?

Femeie: Da

Reporter: Și ați bătut atâta drum de la Piatra Neamț special pentru asta?

Femeie: Da.

