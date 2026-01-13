Live TV

Video Zăpadă de un metru, temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Acțiune salvamont pentru salvarea unui ucrainean rătăcit în munți

Data publicării:
salvamontisti pe munte
Foto: Facebook/Salvamont România

Salvamontiştii maramureşeni, care în noaptea de duminică spre luni au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unui cetăţean ucrainean care a trecut graniţa prin munţi, în condiţii de frig extrem, au reuşit să ajungă la bărbat, în noaptea de luni spre marţi, la mai multe ore după ce acesta nu a mai răspuns la niciun mesaj al salvatorilor.

Ucraineanul, în vârstă de 31 de ani, a fost găsit viu, însă nu a fost coborât, din cauza frigului de minus 20 de Grade Celsius, fiind adăpostit la o stână.

Acţiunea de salvare din Maramureş, începută luni dimineaţă, a avut loc în munţii Maramureşului, zona Suligu - Valea Vaserului, unde un cetăţean ucrainean în vârstă de 31 de ani, singur şi cu o stare de sănătate afectată de frigul extrem, nu a mai putut înainta.

Din cauza condiţiilor meteo şi a copacilor doborâţi de vânt, nu s-a putut interveni cu elicopterul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În primă fază, salvamontiştii au încercat să intervină cu snowmobilul, însă nu au mai putut înainta la o distanţă de aproximativ 7 kilometri de locul în are bărbatul se afla, din cauza stratului de zăpadă care ajunge la un metru, aşa că salvatorii au renunţat şi au reluat acţiunea, intervenind pe schiuri de tură, având la ei targă şi toata aparatura medicală necesară în caz de maximă urgenţă: defibrilator, oxigen, robot pentru compresii toracice.

În noaptea de luni spre marţi, după mai multe ore în care bărbatul nu le-a mai răspuns la niciun mesaj, salvatorii au ajuns la el în jurul orei 1:00, marţi.

„Echipa de prim răspuns a reuşit să-l recupereze pe ucraineanul de 31 de ani. E în viaţă. S-au adăpostit la o stână, unde au făcut un foc şi vor rămâne peste noapte, pentru că temperaturile sunt extrem de coborâte, sub minus 20 de grade, iar zăpada are peste un metru, ceea ce face coborârea foarte dificilă pe timp de noapte. Se va încerca intervenţia cu elicopterul, dacă va exista o fereastră în care vremea va permite, şi, ulterior, colegii mei vor coborî”, a declarat şeful Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan maia sandu
1
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
Oana Gheorghiu:
3
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
4
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
powell si trump
5
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
interventie salvamontisti
Intervenții la foc continuu din partea salvamontiștilor. Apel pentru turiștii care vor să urce pe munte
salvamontisti pe munte
Un turist a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul, într-o râpă din Munţii Baiului. Salvamontiștii au intervenit de urgență
turisti schiaza pe partia plina de zapada
Stațiunile montane, pline de turiști. Avertismentul salvamontiștilor după valul de accidentări din ultimele zile
Stațiunea Voineasa, România. Foto Shutterstock
Acţiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi din Voineasa. Aceștia au fost găsiți
ger frig termometru gettyimages
Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Ali Khamenei
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar...
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare...
Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro și Vladimir Padrino
Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru...
Lack,Of,Gas,In,A,Gas,Stove,In,Europe
Pericolul la care se expun românii care folosesc aragazul pentru a se...
Ultimele știri
Ger cumplit peste România. Experiment la -15 grade Celsius: Cum poți transforma instant apa în cristale de gheață
Baie la copcă, la -7° Celsius, minute în șir. Mai mulți tineri din Timiș au acceptat provocarea: „La un moment dat, ți se pare caldă”
Donald Trump anunţă aplicarea unei taxe vamale de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Fanatik.ro
Emil Hossu-Longin, de la dragostea pentru Craiova Maxima la Real Madrid și Manchester United. Legătura...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Nici măcar BNR nu scapă de șocul impozitelor. Banca centrală a dat în judecată Primăria Sectorului 5 și...
Adevărul
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără...
Playtech
Ce valoare au voucherele de vacanță 2026 pentru profesori: Ce schimbări au apărut
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele protestului anunțat de George Simion. Politolog: „Este lumea cealaltă, paralelă cu a...
Newsweek
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari”
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...