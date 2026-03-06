Un avion cu 127 de români, între care 95 de copii, a decolat din Oman spre București în cadrul unui zbor de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe, ale cărui costuri sunt suportate în mare parte de Uniunea Europeană. Aeronava ar urma să ajungă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă în jurul orei 15:00, cu aproximativ trei ore și jumătate întârziere față de programul inițial.

Precizări MAE

ACTUALIZARE 14:14 Ministerul Afacerilor Externe precizează că aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Este vorba despre cetățeni aflați în atenția consulatului României din Dubai și a celui din Oman, aparținând categoriilor prioritare pentru evacuare.

Cei 127 de cetățeni români au fost contactați de echipele consulare pentru a fi incluși pe lista de zbor. Dintre aceștia, 95 sunt minori. Grupurile de școlari avute în evidență (din jud. Neamț, Suceava, Vrancea) au fost preluate cu acest zbor de evacuare.

La bordul aeronavei se află și 39 de cetățeni europeni. MAE precizează că numărul de locuri alocate cetățenilor români în acest zbor a fost complet ocupat. În baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, pentru cetățenii UE din alte state decât România a fost alocată 30% din capacitatea totală a aeronavei.

Totodată, la data de 5 martie 2026, în cadrul unei acțiuni de repatriere asistată, un grup de 16 cetățeni români din Regatul Hașemit al Iordaniei a ajuns în România prin intermediul unui zbor organizat de autoritățile din Republica Cehă, în baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Din evidențele MAE, peste 1.000 de cetățeni români au revenit până la acest moment cu zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare în cadrul Mecanismului European de Protecție civilă și zboruri comerciale.

MAE recomandă verificarea în mod sistematic a informațiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât și prin SMS sau e-mail, în funcție de opțiunile selectate în relația cu operatorul aerian. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate, să urmărească în permanență instrucțiunile comunicate de companiile aeriene și să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunțați și chemați de către reprezentanții liniilor aeriene.

Știre inițială

Zborul a plecat din Oman și trebuia să ajungă pe Aeroportul Otopeni înainte de ora 11:30, însă aeronava a efectuat o escală în Egipt, unde a rămas aproximativ 30 de minute, înainte de a decola din nou spre România.

La bordul avionului se află 180 de pasageri, dintre care, conform regulilor Mecanismului european de protecție civilă, aproximativ 70% sunt cetățeni români, iar 30% cetățeni străini. Astfel, în acest zbor se află 126 de români și 54 de străini.

Printre românii repatriați se află și un număr mare de copii. Potrivit informațiilor disponibile, 94 dintre aceștia fac parte din grupuri organizate, provenind în principal din Piatra Neamț și Suceava.

Zborul s-a aflat în ultimele ore și în centrul unui scandal public, după ce fiica de 17 ani a fostului premier Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să ajungă la aeronavă. Situația a generat controverse, însă operațiunea de repatriere a continuat conform planului.

Autoritățile române au organizat acest zbor pentru a aduce în țară cetățeni români, inclusiv minori și persoane vulnerabile, în cadrul mecanismelor europene de sprijin pentru situații de urgență.

Editor : M.I.