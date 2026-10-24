Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă de la ora 14:00 la Digi24, că a greșit acceptând să călătorească în iulie 2026 cu un avion privat spre Mykonos, alături de alte 12 persoane, după reacțiile stârnite de această deplasare. Manole a spus că nu a fost în vacanță, ci a participat la o discuție organizată la invitația Camerei de Comerț, pe teme legate de piața muncii. El a acuzat că „acest scandal a apărut, prin coincidențe, fix în ziua în care trebuia să vină cineva la audieri parlamentare la Senat pentru o situație a unui judecător al CCR, și a fost folosit în situația că un judecător al CCR a fost și în avionul ăsta”.

„Am fost invitat de către Camera de Comerț, o instituție care se finanțează independent, nu de la bugetul de stat. Am fost invitat la o discuție în care contribuția mea trebuia să fie referitoare la teme de muncă, atunci când face o investiție într-o țară. Piața muncii e o temă relevantă. Ăsta este rolul meu...Nu exista o invitație pentru un ministru în sens...

Nu, n-am fost în vacanță. Deplasarea a durat cu tot cu zbor, cred că 8 ore, deci acolo patru, 3-4 ore. Nu poate fi o vacanță, după standardele mele”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole.

Întrebat cum privește beneficiul de a fi unul dintre pasagerii pentru care au fost plătite mii de euro în deplasarea cu avionul privat, în calitate de parlamentar, de la organizație privată, Florin Manoles susține că „în viitoarea mea declarație de avere, care trebuie să apară în curând, conform legii, după numirea mea ca ministru, o veți vedea”. „V-o trimit personal. Am pus-o pe site-ul Ministerului, înainte ca premierul Bolojan să ne ceară asta. O voi face în continuare. Ăsta este standardul meu. O să mi-o public pe site-ul Ministerului. Dacă vreți, v-o trimit și dumneavoastră. N-am absolut nicio problemă”.

„Mi se pare că este extrem de important, ca toate întrebările, - dumneavoastră le puneți că aveți privilegiul meseriei, dar sunt și cetățeni care își pun întrebări și care nu discută direct cu mine...vor vedea în declarația mea de avere”, a mai spus Manole.

El afirmă că atunci când a fost invitat la Skopje, în urmă cu câteva săptămâni, de către o organizație neguvernamentală care făcea un eveniment, „ni s-au plătit transport și cazare și pe alea le voi pune în declarația de avere”.

Despre prezența în delegație a lui Gruia Stoica, om de afaceri condamnat penal în 2020 – acesta fiind și nașul de cununie al lui Florin Manole – ministrul social-democrat spune:

„O să vă răspund în doi pași. În primul rând, o să vă dau răspunsul despre Gruia Stoica atât cât îmi pot permite eu, pentru că înțeleg semnele de întrebare legate de relația de rudenie și apropierea, pe care n-am negat-o niciodată. Și cred că asta mă obligă un pic.

În primul rând, Gruia Stoica este membru în Camera de Comerț. În al doile rând, există o prestigioasă și foarte serioasă asociație patronală, Concordia, e cea mai mare și acolo este membru. Vă dați seama, cred că oamenii ăia au niște standarde. Nu cred că ar accepta pe oricine, nu cred că ar refuza pe oricine. Cred că sunt niște standarde. Gruia Stoica este membru în Camera de Comerț, membru în patronatul Concordia, care e patronat cu care eu trebuie să mă întâlnesc, apropo. Am evitat să ne întâlnim în vreun format oficial vreodată și nu se va întâmpla, sper eu. Dar când vine Concordia la mine, eu știu cine este constituency-ul (corpul elector – n.red.) al Concordiei - sunt toți acești oameni și trebuie să-i respect egal. Gruia Stoica este în același timp și plătitorul salariilor a vreo 7.500 de angajați în România și alte nouă state și taxe de vreo 100 și ceva de milioane”.

Întrebat dacă a fost sprijinit finciar de Gruia Stoica sau dacă a făcut afaceri cu acesta, Florin Manole neagă. „Niciodată”.

„Business nu am făcut. Nu cu el, cu nimeni. Este o chestiune la care nu mă pricep. De ajutat financiar, în niciun fel. Relația de familie - extrem de strânsă și durabilă, mult mai durabilă decât viața mea politică și este parte din viața mea personală. Asta nu se va schimba. Viața politică se schimbă”, a mai spus Manole.

Întrebat dacă a fost o greșeală prezența sa în avionul privat, social-democratul susține:

„Pentru mine, din punct de vedere al percepției publice din România, post-factum, cu certitudine a fost o greșeală. Folosesc prilejul acesta să spun acelora care mi-au urmărit activitatea politică cu bune și cu rele și care s-au simțit în vreun fel dezamăgiți de această situație, că îmi pare rău și că nu mi-am făcut niciodată un scop din a dezamăgi oamenii, nu doar care mă simpatizează, ci și oameni care nu mă votează”.

„Acest scandal a apărut prin coincidențe, în ziua în care cineva trebuia să vină la audieri în Parlament”

El susține că a fost prima dată când a zburat cu un avion privat.

„Mi-e greu să cred că se va mai întâmpla vreodată. Pentru că mă voi feri să intru în genul de dispute publice. Vă dau un indiciu despre cât de nocivă a fost această situație pentru mine.

Acest scandal a apărut, prin coincidențe, cum sigur că știm cu toții că există, fix în ziua în care trebuia să vină cineva la audieri parlamentare la Senat pentru o situație a unui judecător al Curții Constituționale și a fost folosit în situația că un judecător al Curții Constituționale a fost și în avionul ăsta. Știți de ce e o coincidență? Pentru că întrebări despre subiect primeam de două săptămâni de la aceiași jurnaliști care au scos-o fix în ziua aia. Mă voi feri să fac astfel de greșeli, pentru că nu vreau să dau apă la moară unor astfel de situații.

Dar, pe de altă parte, v-o spun că de câte ori voi putea colabora cu organizație de business sau sindicală și de câte ori voi putea contribui, o voi face”, mai spune ministrul PSD.

Întrebat dacă PSD a greșit când a votat împotriva comisiilor de anchetă Mykonos-Nordis din Parlament, Florin Manole a răspuns:

„Merg în spațiul public de foarte multe ori, la tot felul de emisiuni mai comode sau mai incomode și nu evit niciodată să apar și să răspund. O fac și acum, am făcut-o și cu câteva zile în urmă, sunt pe holurile Parlamentului mereu și așa mai departe. Dacă acel proiect ar fi venit la plen, aș fi votat pentru”.

„Oameni cu sute de milioane de euro, cum era unul din avionul ăla, sunt greu de dus la low-cost”

El a mai argumentat că „la o simplă căutare pe Google, se pot găsi sute de exemple de călătorii ale camerelor de comerț din lume cu avioane private, în medii diverse. În același timp, oameni cu sute de milioane de euro, unii dintre ei, cum era unul dintre cazurile din avionul ăla, sunt greu de dus la low-cost. Merg așa, e dreptul lor, e treaba lor”.

„Și mai e o chestiune. Cât timp am fost în Ministerul Muncii, pe verificatelea (sic!), am călătorit exclusiv la economy, nici măcar la business class, deși îți poți permite și din punct de vedere bugetar și din punct de vedere al statutului. Am făcut 10 deplasări, toate la economy. Am considerat că așa trebuie să fie. Deci banii cetățenilor trebuie să fie foarte atent gestionați și trebuie să respectăm standardul ăsta”, a mai spus ministrul Manole.

Editor : Alexandru Costea