Zborurile TAROM către și dinspre Atena din data de 1 octombrie au fost anulate. Motivul anunțat de companie

Foto: TAROM

Compania TAROM a anulat zborurile către şi dinspre Atena, programate pentru data de 1 octombrie, ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, a anunţat, vineri, operatorul aerian naţional, citat de Agerpres.

"Ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, compania TAROM anulează zborurile: RO 273 Bucureşti - Atena (01 octombrie 2025) şi RO 274 Atena - Bucureşti (01 octombrie 2025). Pentru a reduce impactul asupra planurilor de călătorie, TAROM va proteja pasagerii pe zborurile din 02 octombrie 2025: RO 273 Bucureşti - Atena, decolare la ora locală 16:15 şi RO 274 Atena - Bucureşti, decolare la ora locală 18:45", se arată în anunţul companiei publicat pe pagina sa de socializare.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul naţional al României deţine o flotă de 15 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi "code share".

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

